Read and Shine, un festival littéraire féministe et antiraciste revient pour une 3ᵉ édition. 

Le festival Read and Shine revient pour une troisième édition le 13 septembre 2025 à la Gaîté Lyrique, à Paris. Créer et organiser par l’association Overbookées, cet évènement littéraire féministe et antiraciste a besoin du soutien du public pour voir le jour : une campagne de financement participatif est actuellement en cours.

Deli, une passionnée de littérature engagée.

À l’origine du projet, on retrouve Deli, fondatrice d’Overbookées. Tout a commencé il y a cinq ans avec une simple page Instagram. C’est à travers ses lectures et son envie de partage qu’elle relève un manque : peu d’espaces existent pour mettre en avant les ouvrages féministes, antiracistes et décoloniaux. Elle décide alors de créer un club de lecture, avec l’ambition d’ouvrir un lieu de réflexion collective et de donner de la visibilité aux autrices racisées, souvent en auto-édition. Diplômée en droit international, elle poursuit cette activité à côté de sa vie professionnelle.

Les rencontres, d’abord virtuelles, se transforment rapidement en rendez-vous physiques. Le projet attire d’autres passionnés et permet à Deli d’accueillir des autrices, mais aussi de collaborer avec des libraires comme L’Harmattan. En septembre 2023, la première édition du festival Read and Shine est lancée : c’est à la suite de cet événement que Overbookées devient une association.



Au-delà des rencontres littéraires, Overbookées souhaite créer un espace de dialogue entre jeunes lecteurs, autrices, illustratrices et maisons d’édition. Une démarche qui mêle féminisme, antiracisme et intersectionnalité, et qui ambitionne de renouveler le paysage éditorial.

Un festival ouvert et pensé pour toutes et tous.

La Gaîté Lyrique, lieu culturel célèbre du 3ᵉ arrondissement de Paris, accueillera l’événement le 13 septembre. Au programme : tables rondes, ateliers d’écriture et conversations. Une attention particulière sera portée en direction d’un public plus jeune cette année, avec une programmation pensée pour rendre la littérature plus accessible.

Cette année, l’association a besoin de 7000 euros pour financer la troisième édition du festival. Ne bénéficiant d’aucune subvention, Overbookées ne peut compter que sur les dons. À une semaine de la clôture, la cagnotte atteint environ 4700 euros. La billetterie ouvrira prochainement, mais la campagne de financement reste en ligne pour permettre au festival d’exister.

Pour participer à la campagne de crowdfunding du festival: https://www.helloasso.com/associations/overbookees/collectes/crowdfunding-overbookees-festival-3

Maimouna Boina