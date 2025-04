La Maison de la Poésie va accueillir la 2e édition du Festival et Prix des littératures urbaines 2025

Alors que la majorité des Français vivent en ville, un pan entier de la création littéraire reste encore relégué aux marges : celui qui raconte les territoires urbains, leurs tensions, leurs beautés, leurs solidarités. Le Festival et Prix des littératures urbaines, dont la deuxième édition se tiendra le 26 avril 2025 à la Maison de la Poésie, entend combler ce manque. Entre débats, remises de prix et récits de premier·e·s concerné·e·s, il propose de refonder nos imaginaires de la ville à partir de celles et ceux qui la vivent vraiment.

À rebours des salons feutrés et des prix littéraires à géométrie élitiste, le Festival et Prix des littératures urbaines revient le 26 avril 2025 à la Maison de la Poésie. Pensé par Zakaria Harroussi, Freddy Dzokanga et Taoufik Vallipuram, ce rendez-vous engagé place la ville, ses marges et ses contradictions au cœur du débat littéraire.

Les fondateurs partent d’un constat sans détour : « Alors que 80 % des Français vivent en ville, il manquait un événement littéraire en France qui met en lumière les auteurs et autrices de romans et essais qui changent nos regards sur les vies urbaines, des périphéries aux centres, des quartiers populaires aux quartiers huppés. »

Après une première édition en 2024 à la Gaîté Lyrique, qui a récompensé Pauline Guéna pour Reine et Rachid Santaki pour Anissa, le Festival revient avec un thème en forme de provocation : « Vivre. En ville. Ensemble ? » Un intitulé qui remet en cause une formule trop souvent galvaudée. « Le vivre ensemble est devenu une expression vide de sens. Usé et épuisé, ce concept est même devenu un repoussoir », expliquent les organisateurs dans le communiqué.

L’enjeu de cette deuxième édition est clair : renouveler les imaginaires, en s’appuyant sur une parole plurielle. La programmation fait la part belle aux récits urbains ancrés dans le réel : masculinités précaires, fractures entre ruralité et banlieues, récits de détenu·es ou d’auteurs peu représentés dans le champ littéraire. Autrices, auteurs, journalistes et artistes interviendront tout au long de la journée dans des tables rondes pensées comme autant de secousses.

Mais le festival, ce n’est pas seulement une série de débats. C’est aussi un prix littéraire citoyen. Là encore, les codes sont repensés : « Les 47 ouvrages pré-sélectionnés ont été étudiés par notre comité de lecture citoyen composé de 100 personnes aux origines sociales et géographiques plurielles ». Ces lectures collectives ont abouti à la sélection de 14 finalistes (9 romans et 5 essais), soumis à un jury « représentatif de notre société » : livreur, détenu, actrice, sociologue, rappeur, enseignant·es.

En replaçant les vies urbaines au centre de la création littéraire et en reconfigurant les circuits de reconnaissance, le Festival et Prix des Littératures Urbaines fait de la littérature un outil de recomposition du commun. Une manière de dire que les récits ne manquent pas : ce sont souvent les espaces pour les entendre qui font défaut.

Détail de la programmation:

11h-12h30 – Les littératures urbaines ou la dernière chance du vivre-ensemble. Animé par Taoufik V

● Bakary Sakho (auteur et éditeur, Faces Cachées Éditions)

● Nassira El Moaddem (journaliste, autrice de Les filles de Romorantin)

● Jean-Luc Vidon (Président de la Fédération des Associations Régionales HLM)

14h-15h30 – À la ville comme dans les livres : où sont les hommes pauvres ? Animé par Taoufik V

● Monia Aljalis (autrice de L’Extase, et enseignante)

● Rachid Laïreche (auteur de “Les contes du Roi Djibril” et journaliste)

● Martial Cavatz (auteur de “Les Caractériels)

14h-15h30 – Sortir des tours et des bourgs : en finir avec les oppositions fantasmées entre territoires ruraux et urbains. Animé par Samuel Chabré

● Achraf Manar (Président de l’association Destin liés)

● Camille Bordenet (journaliste au Monde)

● Dalya Daoud (journaliste et autrice de “Challah la Danse”)

● Ramsès Kefi (journaliste et co-auteur de “Les contes du Roi Djibril”

Suivi de la remise du Prix Essai des Littératures Urbaines à une autrice et un auteur

14h-15h30 – Atelier d’écriture jeunesse avec le Pass Culture. Animé par Mehdi El Afani et Lina Mehdi

16h-17h30 – Les récits des premier·e·s concerné·e·s contre l’endogamie littéraire. Animé par

Mehdi El Afani

● Cathy Bouvard (Directrice des Ateliers Médicis)

● Ismaël Mereghetti (journaliste et auteur de “Aya Nakamura, dictionnaire critique”)

● Nadège Erika (autrice de “Mon Petit”)

Suivi de la remise du Prix Roman des Littératures Urbaines à une autrice et un auteur

16h30 – 17h30 Les coulisses du Prix des Littératures Urbaines. Animé par Adam Hammache.

Présentation du comité de lecture et échanges avec le jury sur les codes des prix littéraires.

18h – 18h45 Un conte musulman dans la cité, avec Fatima Ouassak (autrice de “Comme Ali”)

18h45-20h Rendre les villes populaires à leurs habitant·e·s historiques. Animé par Taoufik V

● Ano Kuhanathan (économiste)

● Kohndo (Artiste, rappeur, et auteur de “Plus haut que la Tour Eiffel”)

● Isabelle Coutant (sociologue au CNRS et co-autrice de “Petit Frère”)