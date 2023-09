Poursuivons la mobilisation !

Un courrier des directions générales des affaires culturelles (DRAC) du 11 septembre a suscité en France l’indignation du monde de la culture. Il demandait de « suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute coopération avec les pays suivants : Mali, Niger, Burkina Faso ». Les ministères concernés puis le président de la République ont ensuite rétropédalé et minimisé la portée de cette mesure sans pour autant l’annuler.

Africultures, en tant que média dédié à la connaissance et la reconnaissance des expressions artistiques africaines et afro-diasporiques, a lancé une pétition le soir-même qui a recueilli à ce jour plus de 6 000 signatures de professionnels du spectacle, d’auteurs, d’universitaires, de journalistes et d’artistes toutes disciplines et horizons confondus. Nous y avons exprimé notre indignation et tenté d’expliquer pourquoi cette décision était injuste et néfaste pour les artistes que nous suivons depuis plus de 25 ans. Cette indignation reste entière après les précisions du ministère de la Culture du 18 septembre lorsqu’on constate que la délivrance des visas aux artistes rendue impossible par la fermeture des services consulaires n’est pas reportée sur d’autres ambassades comme cela se fait dans d’autres pays.

Nous apprenons également , dans un article du Monde, que les restrictions contraignent également les mobilités étudiantes dans ces trois pays. C’est un fait, et non un défaut de compréhension comme voudrait le faire croire le démenti de l’exécutif français : la France suspend toute coopération universitaire, scientifique et culturelle avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les arguments sécuritaires ne sauraient expliquer ce choix historique de rupture. Ces mesures de restriction ne viennent que s’ajouter à une situation déjà très complexe pour tous les professionnels de la culture et du monde universitaire qui souhaitent collaborer avec des homologues africains.

Face à cette tentative de fermeture des frontières et de repli, Africultures, fidèle à ses valeurs, préfère le dialogue et l’ouverture. Comme l’indique notre manifeste (à lire ici), nous croyons plus que jamais que “cela passe par la mise en valeur de l’apport de ces créations dans la déconstruction des stéréotypes coloniaux qui nourrissent encore aujourd’hui les discriminations. L’enjeu est de contribuer à un monde où chacun doit être à égalité réelle de droits et de dignité, dans une appartenance commune à l’humanité”.

En contrepied, Africultures cherche à mutualiser les forces qui s’opposent à ces mesures de fermeture. Suite à la publication de notre première tribune, nous avons reçu des centaines de témoignages de soutien et de remerciements. Nous mesurons à quel point nous sommes nombreux à juger ces décisions discriminatoires, comme étant profondément injustes et d’un autre temps. Elles s’inscrivent dans la longue liste des incompréhensions, mépris, contrôles, discriminations… Nous sommes nombreux à penser qu’il est temps que cesse la violence liée à la colonialité de la France sur ses anciennes colonies comme sur les corps racisés sur son territoire.

Arrêter la circulation des idées et des créations artistiques avec ces pays revient à agir en faveur de la tyrannie et de l’obscurantisme. C’est renoncer à respecter ses propres valeurs dans son rapport avec les peuples africains. Les relations entre la France et le continent africain se redessinent, nous le savons. Mais saurons-nous créer les conditions d’une confrontation pacifiée et constructive ? Saurons-nous tisser un dialogue positif, trouver des solutions originales ? Saurons-nous recréer des socles communs ? C’est dans ce sens que nous appelons à poursuivre la mobilisation jusqu’au retrait de ces mesures.