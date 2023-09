ABAIXO ASSINADO CONTRA O BOICOTE A ARTISTAS DE BURKINA FASO, MALI E NIGER

A equipe editorial da Africultures protesta contra o pedido do Ministério da Europa e das Relações Exteriores da França para encerrar toda colaboração entre estabelecimentos culturais subsidiados e artistas e associações de Burkina Faso, Mali e Níger. Estamos impactados com essa decisão discriminatória com tom de autoritarismo. É inconcebível que o governo possa interromper a programação de centenas de estabelecimentos culturais dessa forma. A vida dos artistas não pode ser uma variável nos conflitos diplomáticos entre França e África.

Com essa diretriz sem precedentes, a diplomacia francesa está enviando uma mensagem muito ruim em resposta à hostilidade e à desconfiança demonstradas em relação a ela em vários países africanos de língua francesa. O Syndeac, Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, ressalta, com razão, que « essa política de proibir a circulação de artistas e suas obras nunca prevaleceu em nenhuma outra crise internacional, desde a mais recente com a Rússia até a mais antiga e duradoura com a China« . Essa ação vai contra a orgulhosa tradição da França de receber artistas e intelectuais de todo o mundo. Um dos princípios fundamentais das Nações Unidas, consagrado na carta da UNESCO, é que o diálogo entre os povos prevaleça sobre o diálogo entre os Estados. Assim, ao pôr fim a qualquer possibilidade de diálogo entre os povos de Burkina Faso, Mali e Níger, a França está em desacordo com esse princípio universal.

Ser um artista significa aceitar viver como um equilibrista em uma corda bamba. Expor-se a criar, escrever, compor, cantar, dançar, pintar, modelar e esculpir. Criar uma palavra, um passo, um gesto, uma linha, uma ideia ou um conceito às vezes envolve um confronto necessário com seu ambiente nativo, seu ambiente social. Com essa decisão administrativa e diplomática, os artistas de Burkina Faso, Mali e Níger se encontram no meio do caminho. Aqueles que optaram por permanecer em seu país estão testemunhando dia após dia o encolhimento gradual dos espaços para expressão e conscientização, mas também para o pensamento crítico. Aqueles que já vivem e trabalham na França são duplamente afetados, sendo forçados a um impasse. Afinal, essa decisão, se perdurar, acabará forçando-os a fazer uma escolha. O visto francês nunca é considerado um visto insignificante ou trivial para uma pessoa que fala francês. Esse carimbo no passaporte de um cidadão de um país com uma longa história com a França é a extensão de imaginações, sonhos e lutas compartilhados. Para um artista, é acima de tudo uma janela pela qual ele pode entrar em diálogo com o mundo. Portanto, banir artistas de Burkina Faso, Mali e Níger de festivais, programas, oficinas criativas e residências culturais na França é um golpe baixo indigno da França. É um insulto ao seu passado. Ao seu presente. Ao seu futuro.

Essa tomada de poder levanta muitas questões sobre o futuro das relações entre a França e a África. Isso ocorre apenas dois anos após a cúpula de Montpellier, alguns meses após a criação de uma fundação para a democracia na África e às vésperas do lançamento de uma Maison des Mondes Africains. O governo vai se dar o direito de excluir jogadores com base em sua nacionalidade e na situação geopolítica?

A Africultures está convocando todos os artistas, profissionais da cultura, acadêmicos e outros defensores da diversidade cultural e da liberdade de expressão a se mobilizarem. Pedimos ao governo que abandone todas as medidas discriminatórias contra artistas e associações de Burkina Faso, Mali e Níger.