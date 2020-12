Afropolitaine, de Soraya Milla et Aline Angelo Milla

« Le spectateur acteur »

Si les origines des personnages ne sont pas déterminées (originaires de l’Afrique de l’ouest), c’est pour permettre aux spectateurs de se projeter et de se reconnaître, justifient les autrices. Les comédiennes brisent régulièrement le 4ème mur en s’adressant à la caméra, un procédé de plus en plus populaire dans l’univers des séries notamment dans les séries britanniques Chewing Gum et Fleabag dont la production s’est inspirée. « Cela interpelle beaucoup plus les spectateurs qui se retrouvent happés », explique Soraya Milla. Le public afro français peuvent comprendre ces situations hilarantes et parfois moins drôles dans lesquels ils se sont sûrement déjà retrouvés. Nous pouvons espérer un format un peu plus long pour la saison 2. Concernant la saison 1, entièrement autoproduite, elle est à retrouver sur Africultures et très prochainement sur les chaines Vox Africa ou Bblack.