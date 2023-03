DDESSINParis : tremplin pour les artistes africains

C’est en 2013 que la franco-béninoise Eve de Medeiros, passionnée de dessin, crée le salon DDESSINParis. L’objectif est ambitieux : faire connaître le dessin sous toutes ses formes comme un medium à part entière en valorisant le travail d’artistes émergents, notamment africains et afro-descendants. Ainsi, le salon accueille – du 24 au 26 mars – quinze galeries (treize françaises et deux étrangères) qui présentent une quarantaine d’artistes. Cinq artistes africains et afro-descendants sont à découvrir pendant ces trois jours.

Après avoir travaillé pour le Prix Marcel Duchamp et le prix de la Fondation Guerlain pour le dessin contemporain, puis curatrice, directrice artistique indépendante, investie dans la promotion de collections privées, pendant plus de quinze ans, Eve de Medeiros affute son expertise de l’art contemporain avant de lancer son propre salon. DDESSINParis ouvre ses portes en 2013. Le succès est au rendez-vous et ce premier jet profile rapidement les contours d’un événement annuel qui estampille la jeune création de dessin contemporain. Eve devient ainsi la première femme afro-descendante à la tête d’une foire d’art parisienne défendant une vision transversale et décloisonnée du dessin.

Cinq artistes africains / afrodescendants à découvrir sur DDESSINParis 2023

Chidy Wayne (galerie Le Réservoir) est un illustrateur et artiste hispano-guinéen basé à Barcelone. Il travaille sur différents supports, notamment la peinture, le design, l’animation et la musique. Son expression est souvent caractérisée par son utilisation poétique et précise de la plume, de l’encre et de l’aquarelle, qui, plus que tout autre médium, se distinguent par un sens de l’ancrage et de l’intemporalité.

Barbara Asei Dantoni (galerie Cécile Dufay) est une artiste franco-italo-camerounaise qui réside entre la France et le Cameroun. Par le biais d’un travail de peinture sur toiles, d’œuvres en relief aux techniques mixtes et de poèmes, l’artiste interroge ses paysages intérieurs constitués de symboles liés à ses ancêtres et à sa féminité. Seront présentés lors de la 11ème édition, les masques (œuvres sur papier) que l’artiste a réalisés lors de sa résidence à la Bandjoun Station, créée par l’artiste Barthélémy Toguo.

Enfant Précoce (Galerie ODBR), pseudonyme de Françis Essoua, est un artiste peintre camerounais. Son travail est une invitation à décrypter des signes, des rébus, des symboles ; invitation à jouer sur des variations culturelles. Au bout, à l’évidence, l’émotion. Vous pourrez découvrir son travail de dessin sur ardoise.

Manon Pellan (galerie Olivier Waltman) est une dessinatrice française dont le père est originaire de la Caraïbe (Martinique). Le crayon graphite est au centre de sa pratique. Touchant à la fragilité, l’absence, l’intimité, la peur, le vide, ou encore la répulsion, ses dessins témoignent simplement de notre passage, et de notre mort.

Miguel Marajo est un artiste français originaire de la Caraïbe (Martinique) qui pratique principalement le dessin, la peinture et les installations. Il porte son regard sur l’aliénante uniformité des critères esthétiques de la société occidentale et se joue des traits pour éveiller une authenticité non assujettie aux canons de beauté. Son œuvre explore avec humour caustique, poésie et lucidité la foisonnante richesse des rapports culturels. Il est le solo show du salon DDESSINPARIS 2023.

Depuis sa création en 2013, le prix DDESSINPARIS entend encourager la création contemporaine et valoriser le travail d’un.e artiste sélectionné.e par un jury composé de professionnels du monde de l’art et de la culture. La remise du Prix DDESSINPARIS/Institut français de Saint-Louis du Sénégal/Villa Ndar, se tiendra le samedi 25 mars 2023 à 19 heures en présence du Président et des membres du jury. La Villa Ndar est un espace de résidences pluridisciplinaires de recherches et de créations, a été inaugurée en 2018 et a depuis, chaque année, accueilli les lauréat.es suivants : Isabelle Levenez représentée par la H Gallery – Paris, Yoon-Ji-Eun, représentée par la Galerie Maria Lund – Paris, Louis Le Kim représenté par la Galerie Leymarie – Bordeaux, Rithika Merchant représentée par la Galerie.

Infos pratiques : Le Domus maubourg 29, bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris

Ouverture au public du 24 au 26 mars 2023 Vendredi 24 mars de 11h à 20h Samedi 25 mars de 11h à 21h Dimanche 26 mars de 11h à 19h

Entrée : 15 euros / Tarif réduit : 9 euros Entrée gratuite pour les moins de 14 ans www.ddessinparis.com