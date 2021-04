Décès de Djibril Tamsir Niane : DTN, La Bibliothèque sauvée des flammes !

Le journaliste et écrivain Cheick Oumar Kanté livre ici un hommage à l’historien guinéen Djibril Tamsir Niane, mort à l’âge de 89 ans le 8 mars 2021.

DTN ! Pour Djibril Tamsir Niane et non pour le Directeur Technique National qu’il était après tout comme on dit en sport, avons-nous souvent plaisanté Daouda Niane, son fils et moi (Vous avez bien lu, on peut plaisanter avec les vraies éminences !°) quand il m’a associé moyennant deux contrats de trois mois en 1994 et en 1995 à la conception, à la création et au lancement de SORIBA, un magazine dédié aux jeunes. Ce, après avoir fait paraître en 1994 un manuel d’Éducation Civique dans une collection dénommée « Jeune Citoyen » dont les objectifs (procurer à l’enfant une précieuse documentation, l’éclairer, lui faire découvrir le mécanisme du jeu démocratique) sont clairement énoncés dans l’introduction.

« (…) L’éducation civique devient un impératif (…) Il s’agit pour l’essentiel d’enraciner dans l’esprit de l’enfant des idées simples mais fortes. La conquête de la liberté n’est jamais définitive ; chaque génération doit contribuer à sa consolidation. (…) La connaissance intime des institutions (…) nourrit en chaque enfant l’amour de la Nation et le respect des Droits de l’Homme. (…) Pour cela il s’agit de faire appel à (son) intelligence, à (sa) conscience et d’en faire un citoyen. »

DTN, c’est le paraphe qu’il apposait pendant notre collaboration aux bas des documents (information, consigne, bon à imprimer…) déposés sur mon bureau près du sien à la SAEC, sa Société Africaine d’Édition et de Communication. Agréables moments qui m’auront permis d’intervenir à nouveau en Guinée dans mes domaines de prédilection : la presse et l’édition pour la jeunesse après avoir été mis en 1988 dans l’impossibilité de continuer à publier mon magazine d’information sur l’école en Guinée, en Afrique et dans le monde, La Nouvelle école, deux ans après l’avoir créé, torpillé qu’il a été par toutes sortes de tracasseries.

La vie, l’œuvre et, plus encore, le décès de DTN interpellent. En tout premier lieu ceux d’entre les Guinéens qui se targuent encore d’être plus Guinéens que d’autres quand on sait que l’historien, lui, de père sénégalais et de mère malienne a toujours été présenté comme un des plus éminents historiens et écrivains… guinéens ! Nationalité qu’il a habitée et portée avec un si grand bonheur que l’ethnocentriste le plus buté ne saurait la lui récuser !

Dans ces circonstances, il n’est pas inutile de rappeler qu’il y a plutôt de l’indécence, pire une complicité de crime politique à se réclamer de la révolution sékoutouréenne en se rappelant qu’entre autres griefs constitués de bric et de broc et moult accusations fallacieuses de complots et d’intelligence avec l’ennemi, les vers qui suivent lui ont valu en 1961 trois ans de détention. Une des répliques volontairement provoquées pour décimer les rangs des élites accourues de toutes parts au secours de la Guinée indépendante après le séisme de la Grande Grève des Enseignants de 1960.

« Camarade, je ne comprends pas. Moi, j’ai dit non. Toi aussi. Et le méchant colon est parti. Liberté est venue à sa place Escortée par Démocratie. Responsabilité suivait d’un pas grave. Moi, j’ai dit non. Toi aussi. Richesse est venue en cachette Et dans ta gibecière s’est logée. Près de moi resta Pauvreté. S’accordant sur Dignité. Et pourtant j’avais bien dit NON. Toi aussi d’ailleurs. »

« Sollicité en 1970 pour devenir membre du Comité scientifique international pour l’élaboration et la publication d’une Histoire générale de l’Afrique, le Professeur Djibril Tamsir Niane a participé activement au développement de l’œuvre monumentale, la première et seule véritable histoire de tout le continent, conçue et élaborée par une équipe internationale de chercheurs sous l’égide de l’UNESCO, répondant à l’appel des États membres africains nouvellement indépendants pour les assister à réécrire leur histoire.

Il a assuré la direction du Volume IV couvrant la période du XIIe au XVIe siècle, une période cruciale de l’histoire du continent au cours de laquelle l’Afrique a développé sa propre culture et la production de documents écrits. Sous sa coordination, les auteurs ont livré un aperçu édifiant de l’expansion foudroyante de l’islam, le développement des relations commerciales, des échanges culturels et des contacts humains et l’essor des royaumes et des empires. »

Une bibliothèque qui brûle…

C’est aussi l’occasion d’évoquer l’incendie ayant partiellement détruit ses archives historiques et littéraires (manuscrits, notes de recherche, œuvres d’art, bibliothèque de travail…) dans la nuit du 8 au 9 février 2012 à son domicile de la Minière à Conakry. Je lui avais adressé ce message :

« Vous imaginez, j’en suis sûr, M. Djibril Tamsir Niane, à quel point je partage votre sentiment devant la perte ne serait-ce que d’une infime partie de votre bibliothèque et à plus forte raison si elle était détruite dans des proportions considérables. Hypothèse que je n’ose envisager.

Comme toujours, malheureusement, c’est quand le tragique et l’absurde se donnent la main que se dévoilent les facettes des multiples problèmes guinéens. En l’occurrence, l’incendie de votre bibliothèque pose à beaucoup d’entre nous la question de savoir où rapatrier un jour les documents accumulés dans l’exercice de nos activités, au long de nos pérégrinations. Puissions-nous, les uns et les autres, y songer plus encore maintenant que jamais !

Votre bibliothèque a brûlé, certes mais vous l’historien, l’écrivain, l’homme de culture, (je n’ose pas dire “le vieillard”, même pour paraphraser l’acception noble du savant chez Amadou Hampaté Ba), vous demeurerez. Et je vous sais capable d’être encore plus vaillant pour reconstituer, avec toutes les bonnes volontés, le patrimoine à léguer à la Guinée, à l’Afrique et au reste du Monde »

À présent, je tiens à vous redire, cher DTN, ne pas douter un seul instant que vous saurez rassurer Amadou Hampaté Ba. « Toutes les bibliothèques brûlées renaîtront de leurs cendres » ! Non sans imaginer que vous récolterez à ses côtés les truculentes impressions de Wangrin sur l’étrange destin de l’empire global qu’est devenu le monde sous le règne des Algorithmes ! Comme vous avez su procéder avec les griots avant de produire Soundiata ou l’épopée mandingue, entre autres œuvres magistrales !

Cheick Oumar KANTÉ