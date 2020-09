Des artistes maliens contre le Coronavirus

Clip : C’est une chanson en vidéo.

Gestes barrières : Ce sont des gestes du quotidien (se laver les mains, porter un masque, etc.) pour éviter qu’un virus se développe. Ces gestes doivent nous protéger et protéger notre entourage.

Sous-titré : Traduction des paroles d’un film, d’un clip dans une autre langue.

Solidarité : Le fait de s’entraider.

Dicton : Phrase connue de tous et qui exprime la sagesse populaire.

Tente : Abri souvent en toile, habitation.