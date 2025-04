Le spectacle La Hchouma de la compagnie Chat Foin, existe depuis 2019 et est toujours très actuel. La pièce est tirée d’une histoire vraie, celle Brahim, jeune maghrébin homosexuel, aujourd’hui quarantenaire accompli, dont on découvre le difficile parcours vers l’acceptation.

Majid Chikh-Miloud et Ahmed Kadri se partagent le rôle principal et jouent aussi les figurants qui interagissent avec Brahim. Les deux comédiens sont touchants et transmettent avec justesse les épreuves qu’a traversées Brahim Naït-Balk dont le parcours inspirant force l’admiration. Dès son enfance à Saint-Etienne, Brahim se sent différent des autres à cause de son homosexualité. La mise en scène autour du ballon de foot, sport associé à une virilité dont Brahim est exclu, traduit le poids des assignations qui jalonnent son parcours. Sa culture arabo-musulmane ne lui permet pas d’être lui-même. Il est à l’opposé des attentes, qu’elles viennent de la société ou de sa famille. En effet, Brahim doit veiller sur ses frères et soeurs, protéger sa mère, s’accomplir, fonder une famille alors qu’il peine à savoir qui il est et d’autant plus à s’accepter…

Ce spectacle pensé pour être joué dans les lycées soulève des questions importantes autour de la construction de soi, de la tolérance et du rapport au pays d’origine. Il met aussi en garde face à la violence que l’homophobie déchaîne, en particulier dans les cités. La simplicité du texte peut parfois flirter avec le cliché, notamment avec une tendance à essentialiser les jeunes de banlieue, mais il demeure un excellent point de départ pour des discussions essentielles.

La Hchouma est une pièce intimiste, émouvante et engagée, ce que la mise en scène proche du documentaire traduit bien. C’est une belle histoire qui comprend aussi des moments très durs lors desquels Brahim est insulté, battu et violé à plusieurs reprises. Les comédiens créent cette atmosphère proche de la confession dans laquelle rien ne nous ait caché, on a l’histoire avec tous ses détails. Difficile de ne pas s’identifier à Brahim et son témoignage qui nous incite à nous réconcilier avec toutes nos facettes.

Lucie Messy