Le soleil viendra à toi, de Laura Nsafou 

Depuis Comme un million de papillons noirs (2018), Le chemin de Jada (2020) et La demeure du ciel (2021), Laura Nsafou compose une œuvre jeunesse attentive à l’inclusion des voix minorées, à la représentativité et à la transmission. Avec Le soleil viendra à toi, publié chez Cambourakis, elle poursuit cette démarche en explorant une expérience intime et pourtant universelle : l’envie de vacances contrariée par les difficultés économiques.
Laura Nsafou évoque avec tendresse des réalités encore marginales dans la littérature jeunesse : le manque d’argent, le droit aux vacances comme enjeu social, le renoncement silencieux des parents. Mais à cela répond la créativité débordante des enfants, capables de réinventer la joie à partir de presque rien.
Au fil des pages, se dessine un livre doux et lumineux, qui dit à la fois la fragilité des vies sociales et la force des liens affectifs. Plus qu’une histoire de tendresse et de débrouillardise, Le soleil viendra à toi montre combien la littérature jeunesse peut révéler, avec délicatesse et poésie, des réalités souvent invisibles.
Anne Plantier