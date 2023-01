Masseka Game : des jeux vidéos dédiés à la culture africaine ! 

Valoriser les mythes, les contes, les légendes, les magnifiques paysages et les personnages historiques d’Afrique méconnus du grand public, tel est l’objectif que vise Teddy Kossoko à travers Masseka Game. Une start-up qu’il a créée en 2017.

En proie à une guerre civile en 2012, Teddy Kossoko quitte son pays, la Centrafrique, pour la France et s’installe à Toulouse pour poursuivre ses études. Après un diplôme en informatique appliquée à la gestion des entreprises à l’université de Blagnac, il se lance dans la conception des jeux vidéos consacrés uniquement aux univers africains. Ce qui l’inspire, c’est le constat qu’il fait tout autour de lui. «J’avais constaté que les afrodescendant.e.s ne connaissent pas l’histoire des pays dont sont originaires leurs parents. Mais ils passent plutôt leur temps à consommer les cultures des autres peuples. Et cette aliénation est parfois favorisée par les jeux vidéos. Ainsi je me suis engagé à changer la donne à travers le numérique ; raconter l’histoire de l’Afrique à travers les jeux vidéos»,déclare le jeune ingénieur de 27 ans.

Kissoro Tribal Game est sa première création. C’est une adaptation pour mobile du Kissoro. Un jeu qui se pratique au quotidien depuis des millénaires dans presque tous les pays africains. Au Sénégal, c’est le Mankala, en Côte d’Ivoire, c’est l’Awalé, au Cameroun, c’est le Songo… Comme pour les échecs, il est stratégique et se joue avec deux joueurs, chacun cherchant à bouffer plus de pions à l’autre pour remporter la partie. Traduit en anglais, japonais, russe et espagnol, ce jeu a été téléchargé, deux mois après sa création, par plus de 13.000 spectateurs. La particularité de cette création repose sur quelques innovations que son auteur a apportées en plus du jeu traditionnel : un mode multijoueurs, des challenges, des histoires à découvrir, des quêtes et des concours gagnants…

Avec sa start-up, Teddy Kossoko a été honoré par plusieurs prix internationaux. Notamment le «Pitch Your Game» de la Geek Touch à Lyon en 2017 et le Tongolo Awards organisé la même année par l’association Sewati Tongolo, dans la catégorie jeux vidéo. Comme un effet de domino, ces récompenses lui ont aussi permis de nouer de multiples partenariats avec des structures internationales telles que le CNRS, l’ambassade de la République centrafricaine en France, Bpifrance ou encore Intouch, une solution de paiement mobile.

Grâce à ces prix et partenariats, Masseka prépare d’autres projets plus ambitieux afin de conquérir de nouveaux marchés. Actuellement, Teddy et son équipe développent de nouveaux produits dont Cours Didier, un jeu de course, Golden Georges, un jeu de football, Imani Imanu et la légende des Sonni, un jeu d’aventure 2D,ou encore Les aventures de l’inspecteur Guimonwara, un policier centrafricain qui, avec l’aide d’un marabout, mène ses enquêtes en voyageant dans le temps et à travers le continent.

Teddy et son équipe comptent déployer partout dans le continent des salles de jeux vidéo. L’objectif est de faire redécouvrir à la nouvelle génération son héritage culturel pour qu’elle puisse partager celui-ci avec le reste du monde.

Grégoire Blaise ESSONO