Oxo Festival : « j’avais envie d’écouter des histoires africaines »

Journaliste à Radio France Internationale (RFI), fondatrice aussi d’IDEMI Africa qui oeuvre pour une meilleure représentation des langues africaines sur le web et créatrice d’un podcast sur les féminismes religieux (Dieu.e), Sinatou Saka a organisé le 6 novembre dernier la première édition d’un festival dédié au podcast africain francophone. Une journée riche, en ligne, où se sont succédés différents créateur-ices de podcasts depuis le Bénin, le Sénégal ou encore le Cameroun. Retour sur cette initiative avec Sinatou Saka.

Comment est né le festival Oxo ?

Cela fait à peu près six ou sept ans que mon activité professionnelle est intrinsèquement liée au podcast, au son. Je lis des scripts, j’accompagne les auteurs en studio et j’écoute des podcasts tout au long de la journée donc assez naturellement, je me suis questionnée sur la production de podcast en Afrique. Je pense que j’avais envie d’écouter des histoires africaines, d’ouvrir mes oreilles à des voix qui me sont familières. J’ai donc réalisé qu’il y avait quelques podcasts mais, surtout, que les podcasteurs étaient assez isolés. Oxo est alors parti d’une envie de mettre des gens passionnés en lien et de valoriser les sujets que ces personnes mettaient sur la table. Vous avez rappelé mon engagement pour les langues africaines, je crois que c’est lié un peu aussi au festival. Oxo signifie parole en fon, une langue béninoise. C’était important pour moi d’avoir un nom en langue locale pour le festival parce que si on ne veut pas que le podcast devienne une pratique culturelle élitiste comme c’est le cas en France pour le moment, il faudrait une production dans des langues africaines.

Si on ne veut pas que le podcast devienne une pratique culturelle élitiste, il faudrait une production dans des langues africaines.

Parmi les premières invitées de la journée de festival, des fondatrices de l’Africa Podfest qui organise sa 4e édition en 2023. Quelles sont les dynamiques communes et celles qui diffèrent concernant le paysage du podcast francophone et celui du podcast anglophone en Afrique ? Par ailleurs y-a-t’il des pays d’Afrique francophone où le podcast est un format plus pratiqué qu’ailleurs ?

On voit partout sur le continent qu’il commence à avoir une consommation des podcasts sur Youtube. C’est important de souligner aussi qu’il y a également en Afrique anglophone, un intérêt pour les productions en langues locales. La différence majeure à mon avis est peut-être un écosystème avec des aides pour les podcasteurs du privé ou d’organisations internationales, des newsletters spécialisées et surtout beaucoup beaucoup de podcasteurs. Par rapport à ta deuxième question, c’est difficile à dire parce que nous n’avons pas fini de cartographier les podcasteurs d’Afrique francophone. On fait de notre mieux mais certains sont très bien cachés aussi. Actuellement il semble qu’au Cameroun, par exemple, on commence à avoir une semi communauté de podcasteurs grâce au travail de René Nkowa.

Vous avez présenté une étude en début de festival qui fait ressortir à la fois une multitude d’initiatives de création de podcast et en même temps une difficile structuration et stabilisation pour le moment de ce format. Pouvez-vous nous rappeler les principaux freins actuellement et sont-ils unanimement partagés en Afrique francophone ?

Trois freins sont principalement identifiés : le financement qui limite la professionnalisation des podcasteurs qui ont tous une autre activité à côté, l’accès au matériel ou à des studios de proximité pour enregistrer mais aussi des auditeurices qu’il faut encore éduquer au podcast.

Un des enjeux qui est ressorti parmi les créateurs et créatrices de podcast c’est l’importance de ce format pour « raconter des histoires depuis nos centres » ou pour « libérer les tabous de nos sociétés » ou « transmettre des choses qui ne peuvent pas être faites par un autre canal » ou encore « prendre la parole par l’intime » pour reprendre les termes d’intervenants du Cameroun, du Bénin ou du Sénégal. A quels besoins répond le format podcast en Afrique par rapport aux autres formats d’information et de divertissement ?

Il me semble que c’est toujours plus confortable de se dévoiler et de se mettre à nu lorsqu’on n’est pas filmé. Et il y a encore beaucoup de sujets qui ne sont pas explorés dans les sociétés africaines à cause de la honte, du poids de la société ou du jugement de ses proches donc je pense que le format podcast vient faciliter la publicisation de toutes ces histoires. Autre point important : faire un podcast reste plus ou moins accessible à produire. On peut réaliser un podcast avec un téléphone. Il ne sera sans doute pas le meilleur podcast au monde mais il permettra à des personnes qui ne se sentent pas légitimes pour écrire ou pour se faire filmer de simplement faire entendre leurs voix.

L’enjeu de l’accessibilité a été plusieurs fois mentionné, et un des temps fort particulièrement enrichissant a été la masterclasse parlant de la diffusion sur whatsapp. Comment whatsapp peut-il être un espace de diffusion particulièrement porteur pour ce format de podcast ?

Lorsque je réfléchissais à la programmation, je ne pouvais pas expliquer clairement pourquoi à mes amis en France mais j’étais certaine que nous devrions parler de Whatsapp. C’est la première application de messagerie en Afrique. Elle est utilisée par une très grande partie de la population alors on devrait explorer ce canal. Comment concrètement ? Pour l’instant, la plupart des éditeurs expérimentent différentes méthodes: cela peut être via des groupes ou/et des listes dans lesquelles on peut diffuser un podcast. Israël, pendant le festival, conseille par exemple de privilégier des formats courts (7 mn maximum) et assez légers pour celleux qui n’ont pas une connexion internet illimitée.

Oxo est alors parti d’une envie de mettre des gens passionnés en lien

Pendant le festival vous avez aussi diffusé plusieurs capsules sonores pour faire entendre différents extraits de podcast. Peux-tu nous partager quelques recommandations pour les lecteurs d’Africultures ?

Je recommande le podcast Conversations Féminines de Zoubida Fall et Behind The see d’Afoussa Chitou, l’une des lauréates du festival. Avant la grande scène du 6 novembre, nous avons en effet organisé une semaine de formation assez intense à destination des podcasteurs émergents du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Bénin.

Un des intervenants, Israël Guebo, a mentionné en fin de festival qu’il pourrait être intéressant de transformer tout ce qui s’est dit pendant ce temps fort en un manuel à destination de celleux qui voudraient se professionnaliser dans le format podcast. Est-ce à l’ordre du jour chez Oxo ?

Oui, on y pense. C’est une très bonne idée et on pourrait le faire pour la prochaine édition qu’on espère en présentiel. Donc j’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient aider à concrétiser ce projet.

L’intégralité des rencontres du festival du podcast africain francophone, Oxo Festival est à retrouver : (150) [DIRECT] 1er Festival francophone du Podcast Africain – Oxo Podfest – YouTube