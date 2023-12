Plutôt vomir que faillir de Rébecca Chaillon

« [Le collège] est de loin la période où j’aurais voulu qu’on mette sur ma vie des mots, des images, à la hauteur de mes émotions » : c’est précisément ce que s’emploie à faire Rébecca Chaillon dans ce spectacle drôle et émancipateur, créé en novembre 22 et qui se joue au Théâtre Public de Montreuil jusqu’au 19 décembre 2023.

« Tout dans mon corps se pousse, se vrille, tous les clignotants en même temps. J’entends tout, je vois tout, je commence à comprendre dans quelle fin de monde j’ai mis les pieds »

Au Théâtre Public de Montreuil, les émotions fortes se libèrent et les consciences s’éveillent: Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon est un spectacle nécessaire. Autrice, metteuse en scène et performeuse d’origine martiniquaise, femme racisée, militante afro-féministe et queer, elle met en scène et dirige un spectacle d’une sensibilité unique. Engagée et directe, son écriture touche en profondeur les émotions de quatre jeunes collégien.ne.s qui se découvrent dans le monde des adultes et qui font face aux injustices qui lui sont intrinsèques.

Plutôt vomir que faillir possède une puissance à la fois comique et tragique, tout en gardant une légèreté saisissante. Dans les scènes les plus comiques, les personnages rigolent, jouent avec leur corps et avec la nourriture, se moquent entre iels, comme si iels voulaient montrer la naïveté qui demeure dans leurs esprits. Puis, les collégien.ne.s commencent à raconter leurs histoires, leurs batailles personnelles et le harcèlement qu’iels ont subi: racisé.e.s et stigmatisé.e.s pour leur genre et leur sexualité, ces quatre jeunes sont en révolte permanente contre l’ordre établi. L’auteure se questionne sur la discrimination systémique et raciale en France, en arrivant à donner voix à l’intersectionnalité des formes d’oppression qui touchent les personnes racisées: noir.e.s et queer, hétéro et franco-algérien.nes, lesbiennes et guyanaise, ces jeunes se racontent et nous disent être perdu.e.s dans la quête de iels-mêmes, dans un monde qui s’avère hiérarchisé et opprimant.

En faisant alterner une écriture poétique et politique et le témoignage des quatre interprètes (les brillant.e.s Zakary Bairi, Chara Afouyouhe, Mélodie Lauret et Anthony Martine), la scène devient un espace d’intimité et de partage. La scénographie tourne autour d’une énorme assiette dans le self d’un collège: à l’intérieur de cette assiette et autour d’elle, les collégien.ne.s donnent vie à un espace pour se confier entre iels et pour résister aux adultes et à leur monde: c’est à travers le body-painting, l’auto-maquillage, le chant et, plusieurs fois, le vomi, qu’iels crachent sur les codes du monde adulte et s’en libèrent, en faisant ressentir au public la joie, enfin, de pouvoir être nous-mêmes.

Finalement, nous nous rapprochons de ces collégien.ne.s avec la projection sur l’énorme assiette blanche d’une des caméras de leurs téléphones, lorsqu’iels sont dans les coulisses du théâtre: les frontières de la scène sont brisées, nous y découvrons les pensées intimes, les rêves, les peurs et les pulsions des personnages. L’adolescence devient une indigestion des codes et des systèmes que l’on ne digère pas, et ce geste viscéral, “vomir”, est une façon de se protéger de la chute, de la mort. Dans ce contexte, l’obsession pour la nourriture, qui est un thème fréquent dans d’autres performances de Rébecca Chaillon comme L’Estomac dans la peau, émerge dans les appétences insatiables et dans les tendances boulimiques des collégien.ne.s, qui semblent vouloir vomir toutes les émotions qu’iels ressentent et auxquelles iels ne savent pas donner de nom.

Plutôt vomir que faillir est donc un spectacle nécessaire pour tous.tes, qui aborde des thèmes difficiles et violents, qui nous marque par son intelligence et sa sensibilité tout en gardant une légèreté touchante et hilarante à la fois.

Marta Perotti