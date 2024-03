Le printemps africain de l’Institut des Afriques

La Saison de l’Institut des Afriques 2024 ouvre ses portes du 5 mars au 28 juin en région Nouvelle- Aquitaine pour des rendez-vous inédits dédiés à la littérature, au cinéma, aux arts visuels, à la musique et la danse.

Si vous êtes du côté de Bordeaux, Bègles, Lormont, Floirac, Bassens, Poitiers ou La Rochelle, vous êtes au bon endroit pour partir à la rencontre du continent africain à travers son histoire et sa culture. En cette fin de saison hivernale, l’Institut des Afriques vous propose une entrée printanière haute en couleur avec une saison dédiée à l’art et aux expressions culturelles africaines. Ce « laboratoire d’idées » a pour objectif de rassembler et relayer les savoirs, la créativité et les mouvements de pensées des acteurs de la culture du continent africain ainsi que de sa diaspora, pour la faire rayonner de plus belle.

Focus sur la programmation

Pour mieux observer et comprendre les enjeux inhérents aux sociétés africaines, cette année la programmation est axée autour de trois grandes thématiques : les universels des Afriques – pour affirmer l’universel à travers le prisme de l’art, la culture; les pensées africaines tout en déplaçant les visions euro-centrées ; les corps désenclavés – en contrepoint avec les visions exotiques et racistes ; et enfin l’éco-poétique des Afriques – pour exprimer le rapport au vivant à partir des expériences endogènes puisées dans les sources des cultures africaines. Voici la sélection Africultures :

Après-midi ciné-débat avec le film hispano-capverdien Si ka badu ka ta biradu, réalisé par Sonia Díaz et Oscar Vázquez. Du village de Burela en Espagne à l’île de Santiago au Cap-Vert, le film-documentaire relate le parcours de plusieurs femmes issues de générations différentes qui ont pour point commun le sens de la dévotion pour leur famille. On les suit dans l’organisation de leur vie familiale et affective, dans la gestion du foyer, de l’argent et des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien pour prendre soin de leurs proches. C’est un documentaire sur la charge mentale des femmes capverdiennes, à voir le dimanche 10 mars au Musée d’Aquitaine (Entrée libre et gratuite).

Rencontre littéraire théâtralisée autour du roman Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka, dramaturge et écrivain nigérian. Prix Nobel de la littérature en 1986, ce roman livre une critique satirique du système politique et de la corruption des élites au Nigéria. Extraits interprétés par les comédien.nes Eric Delphin Kwégoué et Isabelle Fruleux, les lectures seront suivies d’un échange avec l’écrivain et traducteur David Fauquemberg, l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse et la journaliste Fabienne Kanor, le samedi 6 avril au Conservatoire de Bordeaux

Soirée ciné-débat avec le film-documentaire Rwanda, vers l’apocalypse de Michaël Sztanke, Maria Malagardis et Seamus Haley. 30 ans après le début du génocide au Rwanda, le documentaire revient la genèse du conflit qui engendra la mort de plus d’un million de Tutsi. Une projection-hommage suivie d’un débat, le mercredi 10 avril au cinéma Utopia Bordeaux.

Une programmation riche avec encore d’autres rendez-vous et rencontre à découvrir jusque fin juin.

Pour plus d’infos sur l’événement rendez-vous sur institutdesafriques.org.

Emilie BORGES