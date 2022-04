[VIDEO] As I want, de Samaher Elqadi

Rencontre avec la réalisatrice palestinienne Samaher Elqadi, à l’occasion du Festival de films de femmes Créteil 2022 où elle a reçu le prix du public et du jury catégorie documentaire pour As I want.

En 2013, après la révolution égyptienne plusieurs femmes sont collectivement violées et agressées lors de manifestations sur la place Tahrir. Samaher Elqadi s’est emparée de ce sujet pour évoquer la place des femmes en Égypte tout en portant un regard intime et personnel sur sa propre condition de femme.

Hicham Rami