Africultures en live #1

Deux ans après la parution du numéro Hors série Africultures Décentrer Déconstruire Décoloniser, nous vous présentons Africultures en live. Nous avons réuni des contributeurs de la revue pour échanger sur les nouveaux regards sur l’Afrique et sa diaspora.

Une conférence à la mise en scène artistique orchestrée par Marc Alexandre Oho Bambe avec Célia Sadai et Samba Doucouré à l’animation. Captation, montage et réalisation signée Maonghe M.

Africultures remercie la Cité internationale des arts d’avoir accueilli cet évènement exceptionnel labélisée par l’Institut français dans le cadre de la Saison Africa 2020.

PROGRAMME

Table Ronde #1 : « Nouveaux regards sur l’Afrique et sa diaspora : écrire sa propre histoire, exister dans sa langue” avec Mame-Fatou Niang, Rocé et Elom 20ce

(Intermède) Lecture d’Isabelle Fruleux, artiste de scène : poème d’Aimé Césaire

Geste artistique d’Elom 20ce

Lecture d’Isabelle Fruleux et Marc-Alexandre Oho Bambe du livre « Les lumières d’Oujda » de Marc-Alexandre Oho Bambe

Table ronde #2 : “Nouveaux regards sur l’Afrique et sa diaspora : décoloniser les imaginaires, bâtir l’avenir” avec Sinatou Saka, Fred Ebami et Marc Alexandre Oho Bambe

Clôture musicale : Chant de la kôra avec Senny Camara et Calvin Yug