Beyrouk reçoit le prix Les Afriques 2023 pour Saara

Le jury du prix littéraire Les Afriques 2023 a choisi de récompenser l’écrivain mauritanien Beyrouk pour son livre Saara publié aux éditions Elyzad. Dans son roman choral et philosophique, l’auteur donne la parole à une courtisane, un mendiant et un cheikh pour dénoncer les inégalités et les intégrismes.

Le prix Les Afriques récompense chaque année un.e écrivain.e africain.e ou afro descendant.e pour une œuvre de fiction qui met en avant “une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique ou même historique, en rapport avec l’Afrique, ou avec sa diaspora”. La maison d’édition Flore Zoa achète traditionnellement les droits de l’œuvre primée pour la zone “Afrique francophone” pour l’imprimer à 10 000 exemplaires qui seront distribuées gratuitement dans les établissements scolaires, universitaires et culturels africains.

Beyrouk succède ainsi à l’autrice camerounaise Imbolo Mbue, lauréate en 2023. Il va recevoir la somme de 6 000 euros ainsi qu’un tableau du peintre Momar Seck, d’une valeur de 3 000 euros.