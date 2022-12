Le collectif Ubuhle : Perles, Traditions et Sororité en Afrique du Sud

Travailler la perle était une activité particulièrement répandue en Afrique du Sud et notamment chez les Xhosa, un peuple originaire de la région des Grands Lacs. Il s’agit d’une tradition ancienne qui permettait aux femmes de créer des objets ornementaux, visant aussi à être utilisés comme d’importants marqueurs sociaux. Alors qu’il était quasiment tombé dans l’oubli, cet artisanat s’est vu ressusciter sous une forme artistique en 1999 car pour le collectif Ubuhle « le vrai progrès, c’est une tradition qui se prolonge ». C’est ainsi que débuta le projet de Ntombephi “Induna” Ntobela et de Bev Gibson qui proposait aux femmes locales de faire revivre cet art ancestral de la province du KwaZulu-Natal (Province du Natal) et d’utiliser leurs compétences pour obtenir une véritable autonomie financière.

Dépassant le caractère ornemental, les artistes du collectif Ubuhle utilisent des perles pour créer des œuvres d’art, grâce à la technique du ndwango : elle consiste à étirer un tissu noir pour en faire un support en toile, puis à y coudre une myriade de minuscules perles afin de concevoir des scènes souvent figuratives et colorées. Les artistes profitent ainsi de la variété des styles qu’offrent leurs traditions. Par exemple, la coutume des Xhosa favorise des tons neutres oscillant entre les roses, bleus et blancs. Quant aux femmes Zoulous, elles privilégient les couleurs vives comme Zondile Zondo, la seule artiste originaire de cette ethnie. Nécessitant dix mois de travail en moyenne, les œuvres d’art du collectif Ubuhle narrent essentiellement leurs croyances spirituelles, leur environnement quotidien mais aussi leurs histoires personnelles. C’est ainsi que nous pouvons constater la récurrence de la figure bovine qui représente l’aisance financière, l’arbre qui symbolise la spiritualité, la vie ainsi que l’évolution, et plus particulièrement dans l’œuvre de Nonhlakanipho Mndiyatha, le désir de stabilité et de sécurité, à travers la présence de maisons stylisées. Par ailleurs, il est important de mentionner les ravages du VIH en Afrique du Sud et qui a fait perdre au collectif Ubuhle cinq de ses membres. À partir de 2006, le souvenir des morts devient alors un thème majeur et une forme de thérapie : une manière de faire son deuil et de rendre hommage.

Réalisée à l’origine pour la cathédrale anglicane de Pietermaritzburg, « The African Crucifixion » est certainement l’œuvre d’art majeure du collectif Ubuhle, datant de 2008. En plus d’être particulièrement monumentale (4,5 x 7,5 cm), elle représente une belle synthèse des caractéristiques artistiques du groupe vu qu’elle a sollicité la participation de sept artistes. Composée de trois scènes (l’arbre de la destruction, l’arbre du sacrifice et l’arbre de la vie), « The African Crucifixion » met en scène l’emblématique scène biblique réinterprétée de manière sud-africaine et avec les problématiques contemporaines. En effet, elle illustre comment survient la résurrection après une période sombre puis de rédemption. On retrouve un Christ noir au centre de la composition mais aussi des rubans rouges (le signe de la lutte contre le Sida) dans la scène de gauche, reflétant le fléau qui touchait alors le pays. Nous retrouvons également des figures récurrentes dans l’œuvre du collectif Ubuhle, telles que la maison et un crâne de taureau. Au-delà du thème religieux, les artistes interpellent le spectateur sur les difficultés que vivent les sud-africains, liées à la santé, l’alimentation, la sécurité et l’emploi, tout en donnant une lueur d’espoir vis-à-vis de leurs résolutions et ce, dans les années à venir.

Les œuvres du collectif Ubuhle font actuellement partie des collections permanentes de nombreux musées aux États-Unis et en Afrique du Sud et ont été exposées à la Smithsonian Institution.

Rama Barry

