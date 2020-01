Le Prince Oublié

Un film de Michel Hazanavicius

Avec Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo

Synopsis :

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde qui n’appartient qu’à eux, Sofia est toujours la princesse à sauver, et le courageux Prince n’est autre que Djibi lui-même.

Mais 3 ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. De l’autre, dans le Monde des histoires, le Prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures. Trouver son destin dans un monde où il n’a plus sa place…

Exercices liés à l'article : Exercice n°1 : Compréhension orale. Les personnages du film - Écoutez (sans lire le synopsis) la bande-annonce du Prince Oublié et répondez aux questions. 1. Comment s’appelle la petite fille à qui le père raconte les histoires ? Maria Linda Sofia 2. Quel âge a-t-elle ? 10 ans 11 ans 12 ans 3. Comment s’appelle son amoureux (le nouveau « prince ») ? Max Mike Matt Exercice n°2 : Vocabulaire oral - Ré-écoutez la bande-annonce et trouvez-y les mots correspondants aux questions suivantes. 1. Comment est le monde que le père invente pour sa fille ? Lointain Merveilleux 2. Comment s’appelle le lieu où on envoie les personnages qui se sont plus dans aucune histoire ? Les oubliettes Le purgatoire Exercice n°3 : Vocabulaire écrit - Lisez le synopsis du film et trouvez dans le texte : 1. Le contraire du mot « ordinaires » 2. Un synonyme de « inventé » 3. Le contraire du mot « espoir »



