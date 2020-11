La Première Marche est un documentaire. Les réalisateurs Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray ont réalisé ce film. Il était au cinéma en octobre 2020.

Les deux réalisateurs suivent Youssef, Yanis, Annabelle et Luca. Ces quatre étudiants sont des activistes LGBT+. Ils veulent changer les perceptions sur les minorités sexuelles. Ils vivent en banlieues françaises, c’est là qu’ils veulent faire bouger les regards. Ils organisent une marche des fiertés. C’est une façon de s’affirmer chez eux, dans leur banlieue. Par exemple, Youssef veut vivre simplement sa vie d’arabe musulman tout en étant queer.

Faire une Gay Pride à Saint-Denis dans le 93, c’est un événement ! Ils sont médiatisés. Ils font des radios. Des télévisions les suivent. On les voit durant l’assemblée générale de leur association. On les voit aussi en conférence de presse, en réunions… Ils tractent le jour et ils collent des affiches la nuit. Le tout dans la bonne humeur. Pourtant rien n’est simple, ni avec les habitants, ni avec les médias. Ils ne se laissent pas déstabiliser pour promouvoir le vivre ensemble.

Exercices liés à l'article : Exercice N°1 : Compréhension écrite et orale. Lisez le texte et écoutez la bande-annonce puis répondez aux questions suivantes. Qui a réalisé le film La Première Marche ? Youssef et Yanis Annabelle et Luca Hakim et Baptiste Où se déroule le documentaire ? A Paris en France A Saint-Denis dans le 93 A Saint-Denis de la Réunion Quel est le but de la Marche des fiertés ? Faire la fête en banlieue Faire bouger les regards sur les LGBT+ en banlieue Promouvoir l'hétérosexualité Exercice N°2 : Vocabulaire. A chaque définition, trouvez le mot correspondant entre : hétérosexuel / gay / bisexuel / LGBT+ / homophobe Qui éprouve une attirance sexuelle pour le sexe opposé. Le rejet, ou la haine envers des personnes homosexuelles. Qui éprouve une attirance sexuelle pour les deux sexes. Personne homosexuelle, mot familier venant de l'anglais. Mouvement qui rassemble l'ensemble des personnes ne s'identifiant pas comme hétérosexuelles. Exercice N°3 : Cherchez l'intrus. réalisateur, mouvement, activiste, journaliste réaliser, organiser, document, filmer film, tract, documenter, marche



