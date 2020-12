Wara, nouvelle série TV

La série TV Wara vient de sortir. Elle a été tournée à St Louis du Sénégal. Elle se passe dans un futur proche, en 2024. Elle parle de politique, mais aussi de la société sénégalaise. Elle est très énergique.

Moutari Wara, le personnage principal de la série, a vécu en Europe. Il revient dans la ville où il est né (une ville imaginaire, appelée « Tanasanga » dans la série) pour être professeur à l’université. Il enseigne les droits de l’homme et les libertés publiques. Il n’a pas le droit de parler de politique pendant ses cours.

Les deux autres personnages principaux de la série sont Aïcha Diallo, étudiante en droit, et Mariam Shugger, professeure.

Tous les personnages sont confrontés à leurs choix et à leurs valeurs, face à la corruption et au clientélisme.

Les jeunes étudiants essaient de bâtir une société plus démocratique, mais ils se heurtent aux manipulations de leurs aînés. Lamine est un policier corrompu qui fait tout pour stopper les jeunes.

« Wara » signifie « lion » en bambara, l’une des principales langues du Mali. C’est le nom de famille de Moutari Wara, le héro de la série. Mais il n’est pas le modèle du héros qui arrive à tout résoudre. Au contraire, il a souvent beaucoup de mal à savoir quoi faire. C’est plutôt Aïcha la lionne, c’est elle qui se bat pour la justice et qui ne lâche jamais rien.

Complice ou insoumis : les personnages seront tous soumis à ce dilemme, à commencer par le copain syndicaliste d’Aïcha, Gambo.

Les personnages utilisent à fond les outils modernes : réseaux sociaux, smartphones, VPN…

Exercices liés à l'article : Exercice n°1 : Compréhension : l’univers de la série. Répondez aux questions. 1. Comment s’appelle la ville (imaginaire) où se passe la série ? Wakanda Tanasanga Kinshasa 2. Comment s’appelle la ville (réelle) où a été tournée la série ? Gambo Wara Saint Louis du Sénégal 3. Comment s’appelle l'un des trois personnages principaux de la série ? Aïcha Lamine Bambara Exercice n°2 : Compréhension : les personnages. Choisissez la bonne réponse. 1. Quel est le personnage le plus battant de la série ? Mariam Moutari Lamine 2. Quelle génération cherche à changer le Sénégal dans la série ? les enfants les aînés les étudiants 3. Gambo est-il : complice du système insoumis les deux à la fois Exercice n°3 : Grammaire. Mettez les phrases suivantes au passé composé. Moutari Wara revient dans sa ville Il n’a pas le droit de parler de politique ll n’est pas un modèle de héros



