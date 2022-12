Le Prix Les Afriques 2022 décerné à Imbolo Mbue pour « Puissions-nous vivre longtemps »

Le jury du prix littéraire Les Afriques 2022 a choisi de récompenser Imbolo Mbue pour son roman Puissions-nous vivre longtemps.

La romancière camerounaise Imbolo Mbue s’est vue décerner le prix Les Afriques 2022 grâce à Puissions-nous vivre longtemps, son deuxième livre paru chez les éditions Belfond en février 2021. Publié sous le titre How beautufil we are puis traduit de l’anglais par Catherine Gibert, le roman raconte l’histoire du village fictif de Kosawa en proie à l’exploitation sanguinaire d’une compagnie pétrolière depuis plusieurs décennies. Notre chroniqueuse littéraire Annie Ferret décrit une « fable puissante et belle aux allures de fresque épique, qui s’ouvre à l’heure des fous et des enfants, celle de la prise de conscience nécessaire à la révolte ».

Imbolo Mbue est née en 1982 à Limbé au Cameroun et s’est installée aux États-Unis en 1998. Devenue citoyenne américaine en 2014, elle a publié son premier roman Voici venir les rêveurs en 2016. En remportant le prix Les Afriques 2022, elle succède à Fiston Mwanza Mujila, Ayobami Adebayo et Elnathan John.

Depuis 2016, le prix Les Afriques récompense chaque année un auteur africain ou afrodescendant qui a produit une fiction qui « doit mettre en exergue une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique, ou même historique, en rapport avec l’Afrique, ou avec sa diaspora».

La maison d’édition Flore Zoa rachète les droits de l’œuvre pour la zone Afrique francophone. L’association la Cène littéraire qui organise le prix Les Afriques, procède à une diffusion annuelle de 10 000 livres dans les collèges, lycées et universités africaines.

Les autres romans qui étaient en lice pour le prix Les Afriques 2022 :

Les Aquatiques , Oswalde Lewat (Les escales)

Cave 72 , Fann Attiki (JC Lattès)

Les Etoiles les plus filantes , Estelle-Sarah Bulle (Liana Levi)

Les villages de Dieu , Emmelie Prophète (Mémoire d’encrier)

LES SIX DERNIERS LAUREATS