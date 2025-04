Peace Adzo Medie récompensée par le Prix Les Afriques 2024 pour « Sa seule épouse »

La huitième édition du Prix littéraire Les Afriques, décerné par la CENE Littéraire, a couronné cette année la romancière ghanéenne Peace Adzo Medie pour son roman Sa seule épouse, publié en français aux éditions de l’Aube (2023), dans une traduction de Benoîte Dauvergne. Ce texte explore les injonctions patriarcales qui enferment les femmes dans des rôles figés, tout en célébrant leur capacité à s’en affranchir.

Docteure en affaires publiques et internationales, Peace Adzo Medie enseigne aujourd’hui à l’université de Bristol au Royaume-Uni. Ses travaux portent sur les questions de genre et de politique internationale. Sa seule épouse est son premier roman.

Créé en 2015, le Prix Les Afriques distingue chaque année une œuvre de fiction écrite par un.e auteur.e africain.e ou afrodescendant.e, qui met en lumière une cause sociétale en lien avec l’Afrique ou ses diasporas. En plus d’une dotation financière, l’œuvre primée bénéficie d’une réédition et d’une large diffusion dans les établissements scolaires et culturels du continent.

Parmi les finalistes de cette édition 2024 figuraient également Gary Victor (Le violon d’Adrien), Kossi Efoui (Une magie ordinaire), Lyonel Trouillot (Veilleuse du calvaire) et NoViolet Bulawayo (Glory). Un palmarès d’une grande richesse, qui reflète la diversité stylistique et politique des voix littéraires africaines contemporaines.

Avec cette nouvelle distinction, Peace Adzo Medie rejoint une lignée d’écrivain·es engagé·es, parmi lesquels Hemley Boum, Fiston Mwanza Mujila, Ayobami Adebayo, ou encore Beyrouk. Autant de lauréat·es qui, à travers leurs fictions, bâtissent une mémoire vive des luttes, des désirs et des espoirs du continent.