Vertige : la force créatrice des deux jeunes chorégraphes Carolina Manuel et Judith Olivia Manantenasoa 

Comment réagit le corps face aux instabilités et aux perturbations de son quotidien et de son mode de fonctionnement ? C’est ce que les jeunes danseuses et chorégraphes, Carolina Manuel et Judith Olivia Manantenasoa ont cherché à explorer dans la pièce Vertige, présentée au festival Carthage Dance en Tunisie. Mêlant danse contemporaine et performances circassiennes, les deux interprètes travaillent avec puissance la matière du déséquilibre, nous transportant avec elles le temps d’un vertige chorégraphique.

Carolina Manuel et Judith Olivia Manantenasoa ont été amenées à travailler ensemble, dans le cadre de la 3e édition du programme de résidence artistique Kanda Yetu. Curaté par Panaibra Canda, ce programme réunit de jeunes danseur.ses et chorégraphes d’Afrique australe. La pièce chorégraphique Vertige est le fruit de la collaboration de ces artistes dont la première est originaire du Mozambique et la seconde de Madagascar.

Présentée au Théâtre National tunisien, Bernard Turin, dans le cadre de la cinquième édition des Journées Chorégraphiques de Carthage, la pièce Vertige questionne le corps mis en danger, chamboulé par le contexte politique et économique, par la pression sociale et les difficultés de vie en communauté. Créé durant la période de la crise sanitaire du Covid-19, les deux interprètes ont cherché à explorer la notion de déséquilibre en travaillant une écriture chorégraphique basée sur la verticalité et l’horizontalité.

Disposant dans l’espace d’un cercle aérien et d’une corde lisse, les deux interprètes alternent des tableaux au sol avec des tableaux aériens. Utilisant le motif de la répétition, les corps chutent et se redressent rapidement, roulent au sol, se relèvent et se déplacent lentement en équilibre, tout cela dans des longs moments de silence, captivant le spectateur qui se laisse envahir par les sensations de vertige.

Les corps, parfois seuls puis ensemble, questionnent l’entraide et la solidarité féminine. Dans un moment de silence, Carolina, la plus jeune, porte Judith Olivia sur ses épaules, puis traversent la pièce, dans l’idée de construire une colonne vertébrale, une armature, de ne faire qu’une et de mettre en avant la force féminine, la sororité, et d’en même temps réfléchir autour de l’entraide générationnelle. Pour Judith Olivia Manantenasoa, « ce ne sont pas toujours les aînés qui doivent porter les plus jeunes ».

Les corps sont parfois très proches. Que ce soit sur le cercle aérien, la corde lisse, à terre ou dans les portés. Partant de leurs vécus personnels et de leurs expériences de femme, Carolina Manuel et Judith Olivia Manantenasoa exploitent la matière du déséquilibre, pour aussi évoquer la pression sociale et notamment les attentes familiales en matière de reproduction. En tant que danseuse, comment gérer la pression, la transformation de son corps, physiquement et psychiquement ?

Vertige est un work in progress très prometteur, qui montre déjà la force créatrice des deux jeunes chorégraphes qui, dans une mise en scène sobre où les corps occupent majestueusement les différents espaces et niveaux, nous amène à penser ensemble les déséquilibres de la vie quotidienne et la capacité du corps à les surmonter.

Deicy TAVARES