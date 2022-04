[VIDEO] Interview de Dhafer L’Abidine, réalisateur du film Ghodwa

Rencontre avec Dhafer L’Abidine, l’acteur tunisien connu pour ses rôles dans des séries internationales à succès telles que Arous Beirut ,The Looming Tower et The Eddy.

Avec Ghodwa (Prix du meilleur film au Festival international du film du Caire 2022), il signe sa première réalisation et incarne également le rôle principal, Habib un avocat hanté par son passé sous la dictature de Ben Ali. Au travers d’une relation père-fils compliquée, le film relate les tourments postrévolutionnaires et le besoin de justice qui habitent actuellement la Tunisie.

Hicham Rami