Le romancier Mohamed Mbougar Sarr était présent lors de la première édition du salon Livres d’Ailleurs à Nancy. Il a présenté son livre « La plus secrète mémoire des hommes » qui lui a valu le Prix Goncourt 2021. L’auteur sénégalais nous parle du sentiment qu’il a rencontré à l’occasion de ce couronnement. Une vidéo réalisée par Rokia Dosso en partenariat avec By Us Media.