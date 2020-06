Un poids sur le cœur

Je ne suis qu’un bout de goudron

Et vous me pesez sur le cœur, Monsieur Floyd

J’écoute vos paroles, sifflement qui brûle

C’est moi qui vous brûle, je sais

J’ai mal à votre bouche, Monsieur

Les mots n’ont jamais escaladé des bottes

Qui a dit qu’à bout de souffle, qui a dit

Qu’il y avait des oreilles pour recueillir le cri

Qui a dit qu’à bout de souffle, qui a dit

Qu’on allait former un cortège de chants chantant.

Quand votre voix aura laissé la place

A l’image de nous deux, serrés

Et votre monde sera fini

Le mien se poursuivra

Et j’accueillerai votre corps, George

Encore le vôtre, oui

Ce corps qui tremble comme un sanglot

Puisque je suis mémoire, transformation

J’ai été un bout de terre battue

Dans le coton qui sucre la canne à fusil

Plus tôt encore un bout de cale

Dans l’océan qui moule les noyades à requins.

Qui a dit qu’il suffisait d’être au monde

Pour avoir le droit d’y marcher, jouir, courir

Qui a dit qu’il suffisait d’être au monde

Pour ne pas goûter à la violence aveugle et voyante d’ici

Qui a dit que c’est votre première fois, qui a dit

– C’est vous pardon –

Qu’il est toujours possible de briser les chaînes

Qui a dit, qui a écrit, qui s’est accroupi

Qui s’est relevé, qui a hurlé, qui a sombré

Dans ce Crime qu’est l’Histoire, George Floyd.

Aminata Aidara