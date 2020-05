Rien, non rien

Ne semble changer

Rien de rien

Fabe avait raison

Rien ne change

À part les saisons

Et

Les mêmes toujours en danger

Chantent

Les mêmes funèbres oraisons

I can’t breathe, I can’t breathe

No more

Encore

Un corps

Noir

À terre

Georges hurle

I can’t breathe

Supplie

Mama, America, I can’t breathe

Georges pleure

Avant de mourir

Étouffé

Par la violence

De la police qui tue dans la rue

En plein jour et à visage découvert

Sans gêne et sans crainte particulière

D’être inquiétée

I can’t breathe

Mains dans les poches

Le flic sourit

Il est filmé

Mais ce n’est pas du cinéma

On n’est pas à Hollywood

Mais dans la hood, la vraie vie

Et donc, dans la vraie mort

Du corps noir menotté

À l’histoire d’une nation

Qui ne vend plus

De rêve à personne

Et n’a jamais offert de trêve

Aux corps noirs

Fruits étranges

Pendus aux arbres hier

Écrasés au sol aujourd’hui

Ou criblés de balles qui ne portent pas

D’autre message que la haine d’un pays

Pour une partie de ses enfants

Georges est mort

Comme tant d’autres corps

Noirs aussi

Avant lui

Asphyxiés

Exécutés

Pour ainsi dire

Sur la place publique

De l’Amérisque

Pour les corps noirs

Coeurs de cibles

De certains cops blancs

L’Amérique est great again

À ce qu’il paraît

Tant mieux pour elle

Tant pis pour celles

Et ceux, en bas de l’échelle

Qui vivent tranquillement

Leur American nightmare

Calvaire qui dure

Pour la communauté Afro-Américaine

Depuis des siècles et des siècles

Et des siècles de larmes, de sang versé

I can’t breathe

I can’t breathe

Georgia, Georgia on my mind

I can’t breathe

I can’t breathe

Mississippi is burning

I can’t breathe

I can’t breathe

Michael Brown

I can’t…

Keith Lamont Scott

I can’t…

Eric Gardner

I can’t…

Breonna Taylor

I can’t…

Black lives matters

I can’t

Michael, Keith, Eric, Breonna

Pour ne citer que quelques noms et sourires

Exhumés

Des oubliettes de l’histoire de l’Amérisque

Pour les corps

Noirs

I am not your negro

And I have… un cauchemar

I can’t breathe

I can’t breathe

Mama, I can’t,

No, I can’t

Breathe

No more

Le vent se lève pourtant

Il nous faut continuer

La longue marche

Vers la liberté

Vers la dignité

Pour chacune, pour chacun

Avec toutes

Avec tous

Femmes et hommes

Sœurs et frères

De la même couleur

D’âme rebelle

À toutes les injustices et toutes les discriminations

Qui nous assignent, nous assassinent

Partout sur la terre

Dans le silence et l’indifférence

Du monde

Parfois

…

Marc Alexandre Oho Bambe