Blaise Ndala lauréat du Prix Ivoire : Dans le ventre du Congo

Ce 20 octobre, le jury du Prix Ivoire 2021 a révélé son lauréat : Blaise Ndala pour son roman Dans le ventre du Congo publié aux Editions Vallesse. Une Mention Spéciale a été attribuée à Souad JAMAI pour son roman Le Serment du dernier messager (éd. La Croisée des chemins).

« la langue gourmande est ouverte sur une longue parole à tiroirs. Revisitant l’histoire coloniale du Congo et la mettant en dialogue avec la question du Noir dans un monde qui semble avancer sans lui, le lauréat offre un récit ample, drôle parfois, caustique, qui s’intègre dans la vaste question des replis et des ponts identitaires« .

Le jury du 13ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone est présidé par Werewere-Liking (écrivaine, dramaturge, comédienne) et composé d’Hélène Lobé (écrivaine), Foua Ernest de Saint Sauveur (écrivain, président honoraire de l’Association des Ecrivains de Côte d’Ivoire), Auguste Gnaléhi (critique littéraire) et Henri N’koumo (critique littéraire).

Le 13ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone est doté d’un montant de trois mille (3.000) euros et sera décerné le samedi 20 novembre 2021 à l’hôtel du Golf (Abidjan).

Créé en 2008 par Akwaba Culture, une association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone récompense les auteurs émergents d’Afrique et des diasporas africaines. Il est placé sous le parrainage du ministère en charge de la Culture de Côte d’Ivoire et de l’Organisation internationale de la Francophonie. Il bénéficie de l’appui, entre autres, de l’ambassade de France, de la fondation Orange Côte d’Ivoire et de la Librairie de France Groupe de Côte d’Ivoire.