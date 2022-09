Commissaire Kouamé 2 : « Un homme tombe avec son ombre »

Paru en octobre 2021 aux éditions Gallimard, Commissaire Kouamé, BD légère et fantaisiste, est la 22e du genre écrite par Marguerite Abouet et la 5e pour le dessinateur Donatien Mary. Elle met en exergue un univers ivoirien particulier qui dévoile l’état chaotique de ce pays, où priment particulièrement les intérêts français au détriment des populations locales.

Dans la cité capitale ivoirienne, l’ambiance est particulière depuis un certain temps. La campagne électorale bat son plein. Il y a beaucoup d’enlèvements d’enfants, spécialement ceux atteints d’albinisme. Une situation en lien étroit avec certains hommes politiques qui pensent que pour gagner les élections, les crimes rituels sont de mises : « Marius, tu sais très bien que lorsque commencent les campagnes municipales, certains candidats vont chercher du soutien auprès des marabouts, et donc il y a des enlèvements d’enfant et surtout d’albinos à des fins rituelles ou crapuleuses. »

Ce climat social n’indigne personne, pas même les autorités en charge de la sécurité de la ville. Des parents ivoiriens, victimes de ces crimes crapuleux, se rendent dans les commissariats pour informer les responsables de la sécurité afin que justice soit faite souvent en vain. Tout s’emballe lorsque la fille du très riche industriel français de la ville, Gaëlle Monfort disparaît. Elle est albinos. Le commissaire Kouamé est alors convoqué chez l’ambassadeur français, par le ministre de la Défense. Extrapolant toute forme de procédure, ce dernier lui somme de retrouver la disparue. En d’autres termes, cet enlèvement sera considéré comme un incident diplomatique, et beaucoup de grosses têtes du pays perdront alors leur poste en commençant par le ministre de la défense : « Et je perdrai mon poste, mais je ne serai pas le seul, si vous voyez ce que je veux dire… Vous trouverez ici les premiers témoignages depuis sa disparition… »

Le commissaire Kouamé commence alors son enquête, accompagné par un français, Arsène. Celui-ci est à la fois son assistant et son chauffeur. Après avoir inspecté certaines pistes qui s’avèrent infructueuses, le commissaire fait appel à son inspecteur de police pour qu’il alerte toute la ville si possible tout le pays. Mais toujours aucun aboutissement. Il est alors rappelé par le ministre de la défense qui lui fait comprendre que la France va faire venir deux hommes pour l’aider. Monsieur Kouamé s’y oppose en lui rétorquant que la colonisation est terminée. Le commissaire, pour ne pas se voir substituer par la police française, emploiera donc toutes les méthodes même les plus draconiennes pour retrouver Gaëlle Monfort.

Commissaire Kouamé ne se limite pas seulement à dénoncer le néocolonialisme. À travers cette enquête, le nombrilisme administratif, caractéristique majeure des États africains est mis sur la table. Dans la police, chaque agent travaille à sa guise, laissant la population souffrir de ces comportements qui rendent l’administration moribonde.

Grégoire Blaise Essono