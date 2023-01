Dastudy, le e-learning au service des savoirs, des compétences et des identités culturelles de l’Afrique

David Kenfack est un jeune entrepreneur de 24 ans, titulaire d’une licence en économie monétaire et bancaire. Il est informaticien autodidacte et consultant certifié en marketing numérique. Son intérêt pour l’informatique lui a inspiré l’idée de mettre sur pied la plateforme numérique de E-learning dénommée Dastudy. Celle-ci existe depuis avril 2019 et a été lancée dans le but de « partager les connaissances entre enseignants, professionnels et apprenants à travers un contenu éducatif ». Les statistiques obtenues jusqu’ici font état de : plus de 200 000 abonnés, plus de 15 000 documents disponibles et minutieusement sélectionnés sur la plateforme, plus de 500 domaines et disciplines académiques, plus de 2 000 logiciels pratiques et utiles fournis par des concepteurs de logiciels et plus de 2,5 millions de lectures de contenus par les lecteurs issus de plus de 15 pays au monde.

Hormis l’accès par lecture visuelle des contenus, ceux-ci sont également accessibles par lecture audio grâce à une intelligence artificielle téléchargeable gratuitement. Dastudy est à la fois un forum d’entraides qui favorise l’interaction entre les étudiants, les apprenants ayant des difficultés d’assimilation et les enseignants qui se chargent d’y remédier par le biais des difficultés et des exercices mis en ligne. Les producteurs de contenus que sont entre autres les auteurs, les chercheurs, les experts, les concepteurs de logiciels, etc. bénéficient d’une visibilité gratuite de leurs œuvres et travaux ou réalisations.

La promotion « des savoir-faire locaux » en est une autre originalité de la plateforme Dastudy. Elle est ici matérialisée par la présence d’une documentation large et diversifiée, qui permet aux utilisateurs camerounais et africains d’apprendre les langues locales et de se reconnecter tout de même à certains pans de leurs identité culturelle tels que : leur histoire, leur art culinaire, leurs us et coutumes. Ce côté novateur de l’initiative « permet aux utilisateurs venus d’horizons diverses de découvrir la culture africaine ». À côté des langues camerounaises et africaines que l’on peut apprendre sur la Dastudy’, l’apprentissage de plusieurs autres langues étrangères est un autre acquis.

Si l’éducation reste l’un des secteurs en Afrique où d’énormes efforts doivent encore être consentis, l’idée de combler progressivement ce gap se trouve ainsi matérialisée numériquement par le concepteur, qui souligne à cet effet que : « le principal avantage de notre plateforme est la gratuité totale du contenu, ce qui permet à nos utilisateurs de toute classe sociale d’acquérir gratuitement des connaissances de qualité fournies par des professionnels issus de plusieurs pays du monde, afin de développer des compétences utiles pour la société. » Conçue comme telle, cette approche s’est vue séduire plus d’un organisme de grand poids autant bien au plan national qu’international. L’impact social généré dans plusieurs pays d’Afrique, grâce au contenu de la plateforme sur les méthodes de sensibilisation contre le Covid-19, a par exemple permis qu’ils soient distingués et primés par des institutions telles que l’Organisation Internationale de la Francophonie, pour ne citer que cet exemple parmi tant d’autres et, en ajoutant à cela plusieurs invitations venues des pays étrangers.

À l’heure où les défis et les enjeux du nouveau millénaire présagent davantage plus d’une raison stratégique à s’investir et à s’y accommoder, les projections faites par le concepteur de Dastudy sont celles de « déployer la plateforme dans tout le Cameroun, en Afrique par la suite, basculer vers un contenu adapté aux utilisateurs d’expression anglaise et travailler dans l’optique de faire de la plateforme une référence en Afrique dans le domaine de la recherche de l’éducation », chose bien possible.

Désiré Etogo