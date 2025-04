« La vie est belle » l’événement au cœur de la rumba congolaise à la Communale Saint-Ouen !

Dimanche 20 avril, plongez au cœur de la culture de la rumba congolaise lors d’une journée mêlant danse, musique et cinéma ! Porté par Africultures, Ciné Scred et Bleu Maison avec le soutien de la Communale Saint-Ouen et du CEPep, cet événement vous invite à explorer le genre musical de la rumba, cet héritage vivant, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO !

Au programme :

11H | Atelier d’initiation à la linogravure sur le thème « Sapeur bien sapé » par Bleu Maison

Sur réservation, nombre de place limité | tarif unique : 10,99 €

Laisse parler ta créativité avec Corinne Gabele, artiste polymorphe inspirée par la nature et ses voyages. C’est le moment de graver ton empreinte !

13H30 | Atelier d’initiation à la danse rumba avec Le Bachelor

Place des fêtes | Avec Le Bachelor | entrée libre

Le Bachelor (aka le sapologue le plus stylé de Paris) t’apprend les pas emblématiques de la rumba congolaise ! Prépare toi à danser !



14H30 | Concert de musique rumba par L.A.N.D.R.Y

Extra bal | entrée libre

D’une Fusion de soul, zouk, R&B avec des sonorités d’Afrique : L.A.N.D.R.Y revisite la rumba avec une touche ultra moderne. Il nous interprètera sa rumba congolaise revisitée !



15H30 | Projection du film La vie est belle (1987) de Mweze Ngangura et Benoit Lamy

Extra bal | gratuit sur inscription

Plonge dans le Kinshasa des années 80 avec ce film culte porté par le légendaire Papa Wemba. Un classique à voir et revoir !

Le synopsis : Kourou est un jeune paysan zaïrois qui désire faire de la musique et gagner sa vie en faisant tous les métiers possibles. Il part à Kinshasa, la capitale, avec son cousin Mongali. Pendant le trajet, Kourou tombe amoureux d’une jeune femme portant le nom de Kabibi. Engagé comme domestique, Kourou ne sait pas encore que son patron, Nvouandou, est aussi sous le charme de Kabibi. Le patron va tout faire pour que l’union de Kabibi et Kourou devienne impossible…

17H | Discussion avec Orphée Wemba, artiste et fille de Papa Wemba, et José Nzolani, auteur et membre de l’association Culture Rumba, animée par Ruth Louzingou et Cédric Moninga.

Un échange sur l’héritage et l’impact mondial de la rumba congolaise avec Orphée Wemba et Nago Seck.

Accès :

10 bis rue de l’Hipprodrome

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Métro : L13 et L14 Mairie de Saint-Ouen

RER C : arrêt Saint-Ouen

Plus d’informations : communalesaintouen.com/evenements/la-vie-est-belle