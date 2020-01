Décolonisations, documenter les résistances

Décolonisations est une série de trois documentaires sur la résistance à la colonisation. Les films parlent à la fois des luttes au début de la colonisation, des luttes pour les indépendances et des révoltes après la décolonisation. Les histoires qu’ils racontent se déroulent donc sur plusieurs siècles

Les femmes et les hommes présentés dans ces documentaires ne sont pas toujours des figures très connues. On ne les voit pas dans les manuels d’Histoire. On apprend beaucoup de choses dans ces documentaires. Certains pays sont mis en avant : l’Algérie, le Congo, le Kenya, l’Inde, l’Indochine. Les documentaires parlent aussi des soulèvements dans la Caraïbe.

Ces documentaires ont été créés par deux réalisateurs (Karim Miské et Marc Ball) et un historien spécialiste de la colonisation : Pierre Singaravélou.

Ces trois films seront diffusés à la télévision à partir de janvier 2020. Ils seront ensuite disponibles sur Internet, sur le site d’Arte, à partir du 31 janvier. Un livre tiré des documentaires sortira en mars.

Exercices liés à l'article : Exercice 1 - Compréhension. Cochez la bonne réponse. Décolonisations, c’est : une série de films une série de livres une série de disques Les histoires racontées dans Décolonisations sont : des histoires inventées des histoires réelles Pierre Singaravélou est un : réalisateur historien résistant Exercice 2 - Vocabulaire. Trouvez dans le texte : Un mot synonyme de « luttes » : Un mot lié au champ lexical du cinéma : Exercice 3 - Grammaire. Mettez la phrase suivante au présent :

Ces documentaires ont été créés par deux réalisateurs. Mettez cette même phrase au futur : Mettez la phrase suivante au passé composé :

On apprend beaucoup de choses. Passez cette même phrase au futur :



