5 films à ne pas manquer lors du festival AFRIQUES EN VISION 2023

Pour sa 3e édition consécutive, Afriques en vision revient du côté de Bordeaux du 30 novembre au 4 décembre 2023 pour mettre en lumière le cinéma indépendant africain et sa diaspora.

Si l’année dernière l’édition était consacrée au cinéma des femmes, cette année la programmation est tournée vers la représentation des luttes dans le cinéma africain. A l’affiche, 15 films dont 4 court-métrages. Africultures a sélectionné pour vous ses coups de cœur.

Le Fleuve n’est pas une frontière

Prix du meilleur documentaire de Punta de Vista 2023, Le Fleuve n’est pas une frontière d’Alassane Diago fait référence au fleuve qui sépare le Sénégal et la Mauritanie. Le documentaire replonge en 1989 sur les origines d’un conflit opposant les deux pays qui engendra des milliers d’exactions ainsi que des centaines de déportés. Retour sur un épisode douloureux à travers les témoignages de victimes et familles de victimes pour tenter de briser le silence et tendre vers une réconciliation.

Vendredi 1er décembre, à 17h30 au cinéma Utopia Bordeaux.

Mambar Pierrette

Sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le film est inspiré de l’histoire vraie de la cousine de la réalisatrice Rosine Mbakam, qui joue notamment le rôle principal. On y suit l’histoire de Pierrette, une jeune maman qui s’occupe seule de ses trois enfants ainsi que de sa mère malade. Couturière de profession, sa vie bascule lorsqu’elle se fait agresser dans un quartier de Douala. Alors qu’elle essaie de se remettre de ce drame, une succession d’événements malchanceux vont la pousser à user de tous les moyens possibles pour subvenir aux besoins de sa famille. Un film poignant qui aborde les questions du foyer, du mariage, des relations homme-femme et du rôle de la mère dans la société camerounaise, mais aussi de la pauvreté et des moyens utilisés pour s’en sortir.

Vendredi 1er décembre, à 20h30 au cinéma Utopia Bordeaux.

Classified People

Trois décennies après la sortie du documentaire de Yolande Zauberman (1987), Afriques en Vision vous propose une version inédite restaurée en 4K. Retour en 1948 sous le régime d’Apartheid en Afrique du Sud où la loi de classification raciale vient d’être promulgué. Robert marié à une femme blanche et père de 5 enfants se voit classifier dans la catégorie « métis ». Rejeté par sa famille, il raconte des années plus tard aux côtés de sa nouvelle femme, noire, Doris, les humiliations subies du fait de sa couleur de peau. Un film à la fois révoltant et émouvant de par l’amour et la résilience du couple face à la violence de l’apartheid.

Dimanche 3 décembre, à 14h30 au cinéma Utopia

Une histoire de franc CFA, l’argent, la liberté

Le Franc CFA. Cette monnaie, de nos jours, interroge toujours plus. Vestige d’un passé colonial révolue ou objet de pouvoir ? Ici, Katy Lena Ndiaye nous propose un voyage à travers l’histoire et donne la parole à des personnalités haut placées de la politique africaine pour cerner le système monétaire du franc CFA et son impact encore présent aujourd’hui. Un documentaire d’une importance primordiale pour comprendre les rouages économiques et politiques du paysage africain.

Dimanche 3 décembre, 20h au cinéma Utopia Bordeaux





Nous, Étudiants

On y suit le parcours d’une bande de copains étudiant en économie à l’Université de Bangui. Ils s’interrogent sur leur avenir professionnel dans leur pays ainsi que les difficultés auxquels ils sont confrontés au quotidien. Dans ce film, Rafiki Fariala prend la caméra et relate la réalité de la vie universitaire à travers le regard de ses amis et autres étudiants qu’il rencontre. Entre corruption, favoritisme et chantage au mérite, quel est l’avenir d’un étudiant en Centrafrique ?

Lundi 4 décembre à 17h au cinéma Utopia Bordeaux

Toute la programmation de l’événement est à retrouver sur Institutdesafriques.fr.

Emilie BORGES