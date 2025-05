Les Enfants rouges, de Lotfi Achour

En sortie le 7 mai 2025 dans les salles françaises, le deuxième long métrage de Lotfi Achour, Tanit d’Or aux Journées cinématographiques de Carthage en décembre 2024, oscille entre réalisme et fantastique pour décrire ce que ressens un jeune de 14 ans lorsque son cousin de 16 ans est assassiné par les terroristes dans la montagne tunisienne. Emouvant et captivant, le film aide à comprendre le ressenti d’une population confrontée à la violence aveugle.

« Inspiré de faits réels » : cette phrase en début de film est souvent trompeuse, tant le cinéma retravaille le réel. Elle veut seulement dire ici que le film trouve sa source dans l’assassinat d’un jeune berger, Mabrouk Soltani, le 15 novembre 2015 dans la montagne de Mghila, au centre-ouest de la Tunisie, à proximité de la frontière algérienne. Ce drame bouleversa la Tunisie tout entière, mais la communauté isolée, elle, s’est trouvée confrontée à ce qui la dépassait : un crime effroyable qui l’endeuillait sur fond de montée du danger islamiste.

En adoptant le point de vue d’Achraf qui perd son cousin Nizar avec qui il avait l’habitude de parcourir la montagne en faisant paître leurs troupeaux, le film rend compte de la sidération du jeune berger et la confusion qu’il peut ressentir après ce choc, d’autant qu’il recevra sur son cousin des messages contradictoires. Nous partageons leur univers où la montagne sauvage est à la fois terrain de jeu et lieu de la tragédie, mais aussi la famille et ses réactions elles-mêmes complexes, partagée entre l’espoir que les autorités réagissent enfin et la volonté d’intervenir sans attendre.

Il s’agit de retrouver le corps pour pouvoir le laver et l’enterrer en accord avec la tradition car il va rencontrer Dieu. Les deux lévriers blancs qui veillent sur Nazir vont jouer un grand rôle, prenant une dimension mythologique. Mais au-delà, Nazir est encore présent pour Achraf, ce qu’il peine à expliquer à Rahma, dont Nazir était amoureux. Cet appel au surnaturel n’a rien de merveilleux : il est au niveau de la communion entre les deux cousins que la mort a du mal à rompre. Nazir continue de guider Achraf, au moins dans son imagination. C’est ce lien qui intéresse Lotfi Achour et sa scénariste Natacha de Pontcharra, auteure et dramaturge d’origine russe, mère de ses enfants et dont il a mis en scène de nombreux textes au théâtre. Car le sujet est ici le traumatisme et ses traces, comment il détermine un enfant, une famille, une communauté, un pays.

Dans cette région, un enfant rouge est une expression pour dire qu’il est courageux. Il sait faire face à l’adversité. Ce n’est donc pas seulement le sang, c’est aussi la capacité de résistance. Tout un programme en somme.

Sur quoi s’appuie cette résilience ? Le film répond par son esthétique. L’image en scope du directeur de la photographie polonais Wojciech Staron capte la beauté des paysages et des êtres, qui sont cadrés en dignité. La caméra se fait proche des visages et des corps. C’est leur humanité qui est mise en avant. Ils ont la beauté de leur détermination autant que de leurs faiblesses. La mise en espace accentue cette sensation, si bien que tout ne passe pas par la parole. Et quand elle est nécessaire, elle est en dialecte local. Les trois jeunes acteurs, trouvés au cours d’un casting de huit mois dans les collèges ruraux, sont originaires de cette région. La plupart des acteurs adultes aussi et ceux qui ne l’étaient pas ont participé à un apprentissage de plusieurs mois.

Pour des raisons financières, le logement étant onéreux, il est rare que les tournages soient situés en dehors de Tunis. Pour contourner cette difficulté, la production a organisé une formation aux métiers du cinéma impliquant 150 jeunes, dont 45 ont intégré l’équipe. 20 femmes au foyer ont été formées par un chef traiteur de cinéma pour assurer la restauration durant le tournage : elles ont servi 8 000 repas.

Cette proximité fait partie de la réussite du film. Sinon, sa dimension onirique et solaire pourrait sonner faux. Elle participe au contraire de la tragédie que nous pouvons dès lors ressentir au plus profond.