L’histoire des Maravillas

Africa mia, la fabuleuse histoire des Maravillas de mali est un documentaire de Richard Minier. Du Mali à Cuba, le film parle d’un groupe de musiciens. Ils jouent ensemble dans les années 60. Africa mia est visible au cinéma, en France, le 16 septembre 2020.

C’est le premier documentaire de Richard Minier. Il met quinze ans à le faire ! Le producteur de musique nous emmène au Mali et à Cuba. Il cherche le groupe mythique des années 60. Il veut réunir à nouveau les vieux musiciens maliens à Cuba, à la Havane.

Durant la guerre froide, en 1964, le groupe est invité par Fidel Castro. Les musiciens vont suivre une formation de professeurs. Ils restent sept ans. Ils deviennent le symbole de l’amitié entre les deux révolutions socialistes. Les Maravillas sont les jouets politiques du Cuba de Fidel Castro et du Mali de Modibo Keïta. Ils sont alors le premier groupe afro-cubain. Leur grand tube « Rendez-vous chez Fatimata » fait danser toute l’Afrique dans la période post-coloniale.

Dans le documentaire, Richard Minier doit retrouver les musiciens oubliés et âgés. Ils vivent dans six régions différentes du Mali. Il doit aussi retrouver Boncana Maïga, leur chef d’orchestre. Ce dernier est exilé en Côte d’Ivoire. On apprend les décès de certains membres. Une fois Boncana Maïga convaincu du projet, le rêve peut se réaliser.

Depuis, le nouveau groupe a fait une tournée mondiale. Il y a eu une escale à La Havane. Un album est enregistré, il sort en même temps que le film.

Exercices liés à l'article : Exercice N° 1 : Compréhension du texte - Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Richard Minier est le chef d’orchestre des Maravillas. Vrai Faux Les Maravillas sont le premier groupe afro-cubain. Vrai Faux Les Maravillas ont été utilisés comme symbole politique. Vrai Faux Les Maravillas ont fait danser toute l’Amérique. Vrai Faux Exercice N°2 : Vocabulaire - L’univers musical en définition. A chaque définition trouver le mot qui correspond parmi les mots suivants : album / chef d’orchestre / tube / groupe / enregistrer. Il coordonne les musiciens d’un orchestre. Jouer pour fixer des musiques sur un support. Un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Un titre très connu, populaire. Regroupe une douzaine de titres de musique. Exercice n°3 : Conjugaison du verbe « être »- Mettez les phrases suivantes au présent. Ils étaient mytiques. Africa mia sera un bon film. Les Maravillas furent en tournée. Boncana Maïga fut le chef d’orchestre.



