Soirée Africultures DEMAIN C’EST NOUS #2

DEMAIN C’EST NOUS, après le succès de la première soirée culturelle en décembre dernier, Africultures vous donne rendez-vous le mardi 13 juin au Lavoir Moderne Parisien (Paris, 18) pour une seconde édition des plus enjaillée, animée par la journaliste Ekia Badou.

Danseurs, écrivains, poètes et chanteurs – issus de la scène émergente et plus renommée – se succéderont pour vous faire vivre un moment hors du temps… Réservez-vite votre place en prévente ici !

Soirée #2 “Demain c’est nous” au Lavoir Moderne Parisien

35 Rue Léon, 75018 de 19h30 à 23h00.

PROGRAMMATION :

Ouverture poétique par le mouvement :

Projection de s/t/r/a/t/e/s, espace de palabre où des états de corps inspirés du hip-hop et du krump rencontrent la musique répétitive de Charles Amblard et la voix de Charlène Andjembé, entre jazz, blues et polyphonie d’inspiration africaine. Une réalisation de Bintou Dembélé, pionnière de la danse Hip-Hop en France..

Performances littéraires :

Dialogue entre Diaty Diallo, jeune romancière à la langue de feu et de combat, finaliste du prix Médicis, dont le premier roman Deux secondes d’air qui brûle (Eds. Seuil, 2022) s’est fait remarquer par la critique et Marie-Julie Chalu, écrivaine et comédienne, créatrice de la plateforme Afropéa, qui documente l’histoire des afropéens.

Dialogue entre Balla Fofana, journaliste à Libération et auteur d’un premier roman d’autofiction intitulé La prophétie de Dali (Eds. Grasset, 2023), dans lequel il aborde la question de l’exil et des difficultés d’insertion et Fanta Dramé, écrivaine et professeure, autrice du roman Ajar-Paris (Eds. Plon, 2022), qui narre le destin modeste et héroïque d’un père immigré.

Ces auteurs seront accompagnés en gestes par le danseur et comédien, Pascal Beugre-Tellier, actuellement en tournée avec la pièce Dialaw Project (une création de Germaine Acogny et Mikaël Serre) et le danseur hip-hop Sendo Raphaël Elota, aka L’arbre qui pousse.

Performance poétique :

Carte blanche à Emil Abossolo-Mbo, acteur camerounais ayant joué dans de nombreux films à succès dont Les savates du Bon Dieu, Africa Paradise ou encore dans la série populaire française Plus belle la vie.

Show case :

Elo Adassa, auteure-compositrice-interprète togolaise, leader de la nouvelle école d’artistes contemporains à Londres, présentera plusieurs de ses titres “Party Jesus’s style” “Keep your head up”.

Roseline Layo, Diva Ivoirienne à la voix d’or, interprètera plusieurs de ses tubes qui cartonnent actuellement à Abidjan et ailleurs !

Dani Bumba, talent émergent de la scène parisienne, originaire de la RDC, amoureux des mots et guitariste, offrira un mélange inédit d’inspiration soul américaine, variété française et rythme congolais.

Tarif événement : 15€ en prévente en ligne – 20€ sur place.

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/africultures/evenements/soiree-africultures-2-demain-c-est-nous