Tchoko, d’Olivia Mabounga

Expression bien connue des Congolais, tchokoter signifie en lingala « s’éclaircir la peau » pour ressembler le plus possible aux blanches. C’est le sujet de Tchoko, la première pièce de théâtre de l’autrice et metteuse en scène Olivia Mabounga. La première représentation de la pièce était en novembre à Paris.

La comédienne Bénédicte Mbemba interprète le personnage de Béné, une jeune fille noire fan de Beyoncé. Béné rêve de ressembler à son idole, au teint clair et aux cheveux lisses. Quand elle découvre la crème éclaircissante Carolight, elle croit trouver la solution. Elle va tout faire pour transformer sa peau noire et ses cheveux crépus.

Béné est seule sur scène, elle raconte sa vie en France, sa difficulté à trouver sa place en étant noire. Le spectacle parle de manière intime d’un sujet politique et historique : le corps des femmes noires et les façons dont il est représenté.

Une pièce dans laquelle les adolescentes devraient pouvoir se reconnaître !

Exercices liés à l'article : Exercice 1 - Compréhension. Cochez la bonne réponse. Tchoko est le nom : d’un personnage d’une pièce de théâtre d’un roman Le personnage principal de Tchoko s’appelle : Béné Beyoncé Bénédicte Mbemba L’autrice de la pièce s’appelle : Bénédicte Mbemba Olivia Mabounga Carolight Exercice 2 - Trouvez l’origine des mots suivants. « fan » est un mot d’origine : congolaise française anglaise « tchokoter » est un mot d’origine : congolaise française anglaise « light » est un mot d’origine : congolaise française anglaise Exercice 3 - Vocabulaire. Reliez les métiers suivants à leur définition ci-dessous : autrice, comédienne, metteuse en scène femme qui joue un rôle dans une pièce de théâtre : femme qui écrit des livres : femme qui organise le jeu dans une pièce de théâtre :



