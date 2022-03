Un regard sur le mouvement Figuro-Abstro

Fondé il y a moins d’une décennie par Alioune Diagne, un peintre franco-sénégalais issu de l’Ecole des Beaux-Arts de Dakar, le mouvement figuro-abstro a connu une ascension fulgurante. Rama Barry de la galerie Oshun Art nous offre un aperçu.

De l’Éducation à la révélation

Tout commence par l’Éducation en 2013. Alioune Diagne entame une nouvelle toile, la première d’une série qui le propulsera sur la scène internationale et donnera naissance au mouvement figuro-abstro. Cette peinture acrylique sur toile illustrant le grand intérêt de l’artiste pour l’apprentissage des enfants, thème récurrent et prédominant dans ses œuvres, introduit et développe une technique très singulière. De cases en cases, ornées de signes et de couleurs, de l’abstrait au symbole, les toiles de l’artiste laissent libre cours à l’imagination du spectateur. Alioune Diagne ne confirme, ni n’infirme aucune interprétation de son art. Certains y voient un (auto)portrait de l’artiste enfant, hommage à son grand-père, maître coranique de Kaffrine adepte de la calligraphie arabe, d’autres notent les similitudes entre ses techniques et d’autres courants artistiques tels que le pointillisme ou la mosaïque. Car là réside la position du peintre : créer un langage artistique universel que chacun puisse comprendre comme il l’entend.

Le visage du peuple sénégalais

Quelques années plus tard, le mouvement connaît une ascension fulgurante et à l’instar de sa visée universelle, elle dépasse les frontières du Sénégal. Deux artistes incarnent le Figuro-Abstro : Alioune Diagne et Manel Ndoye. Illustrant essentiellement les scènes quotidiennes du Sénégal, leur pays d’origine, les deux artistes témoignent de la vie ainsi que des traditions sénégalaises, à l’image de les deux toiles réalisées par Alioune Diagne en 2018, Marché sénégalais et Le Marchand ambulant ou de Social living health / Santé de la vie sociale, une œuvre réalisée par Manel Ndoye dans le cadre de l’exposition Bët set na !

Cette œuvre d’art présente quatre pêcheurs qui se hâtent de récupérer leurs poissons dans une pirogue qui vient tout juste d’amarrer. Un hommage à la culture des Lébous, un peuple de pêcheurs dakarois. Tandis que certains garantissent les ressources halieutiques, les autres entretiennent la cohésion sociale et culturelle de leur communauté, face à l’urbanisation croissante et au peu de reconnaissance de leurs professions et de leurs traditions. Ainsi, en les mettant en scène, Manel Ndoye souhaite mettre au premier plan des professions issues du prolétariat urbain, et une culture commune peu considérée, à la manière des Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte, peinture datant de 1875.

« Signe en abstractions »

En 2018, Alioune Diagne décide de se consacrer à ce qui représente l’essence même du mouvement Figuro-Abstro, en l’occurrence les signes. Se résumant autrefois aux éléments qui composaient ses peintures, l’artiste les place désormais au centre de ses œuvres d’art. La collection « Signes en abstraction » a ainsi été conçue pour déconstruire le geste et comprendre plus amplement le processus de création.

En opérant ce retour à l’origine de son art, il rappelle à cet effet que les signes précèdent et ont toujours précédé le langage. Une manière donc pour l’artiste d’illustrer formellement l’expression de ses propres sentiments, de sa pensée abstraite et de sa propre âme.

À l’heure actuelle, les deux fondateurs du Figuro-Abstro poursuivent leurs carrières respectives et diffusent de manière dynamique l’âme du mouvement artistique, par le biais de leurs expositions. Certes, les œuvres des deux artistes peuvent paraître parfois diamétralement opposées dans leurs techniques mais elles se retrouvent dans le dessein commun de laisser à tous l’opportunité de les découvrir instinctivement puis de les saisir singulièrement.

Rama Barry