ALZO fait vibrer l’Océan Indien

L’artiste ALZO sort le morceau « Miandry Aho ». C’est un premier titre pour ce jeune musicien. Il est déjà connu pour différentes collaborations musicales. En 2020, il sortira un premier album.

Installé entre la Réunion et Madagascar, le jeune artiste commence à se faire une place sur le marché musical de l’Océan Indien et au-delà. Une aventure qui a débuté alors qu’il est parolier pour des artistes internationaux en Thaïlande, en Allemagne ou encore en Tanzanie. ALZO est désormais entouré de musiciens pour assurer ses concerts. Ils se nomment Rudy Cailassion, Patrick Rabeson et David Rakotonizao.

Ensemble, ils nous offrent une musique métissée, un mélange de sons d’Occident et d’indie-folk-pop.

Cette formation est une bonne nouvelle pour la culture malgache. Où la culture musicale est développée avec de nombreux artistes émergents. Par contre, ils ne sont qu’une poignée d’artistes à se lancer dans la professionnalisation à l’international. Kristel, The Dizzy Brains, Mora Mora ou encore Alalà font partie de ces artistes qui portent le flambeau du pays. La référence est Monika Njava, chanteuse du trio TOKO TELO.

Souhaitons à ALZO et ses musiciens d’êtres les nouveaux ambassadeurs des musiques de l’Océan Indien. Avec un premier album que nous attendons déjà !

Exercices liés à l'article : Exercice N° 1 : Compréhension du texte - Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? ALZO a déjà sorti plusieurs albums. Vrai Faux ALZO travaille sans musicien. Vrai Faux ALZO a débuté en écrivant des chansons pour d'autres artistes. Vrai Faux ALZO cherche à se faire connaître à l'international. Vrai Faux Exercice N°2 : L'univers musical en définition. A chaque définition trouver le mot qui correspond parmi les mots suivants : son / artiste / titre / formation C'est un métier de création dans le domaine musical (ou un autre) : C'est un morceau, une chanson, qui fait partie d'un album : C'est un groupe de musiciens : C'est un élément de base (voix, instrument, bruit) qui entre dans une composition musicale : Exercice N°3 : Mettez les phrases suivantes au futur simple. ALZO est un artiste connu. ALZO sort un morceau. ALZO travaille à l'international. ALZO fait partie d'une formation.



