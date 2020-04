Les 700 aveugles de Bafia, de Mutt-Lon

Mutt-Lon est un romancier camerounais. Son troisième roman, Les 700 aveugles de Bafia, évoque un conflit colonial assez peu connu.

La mission Jamot fut envoyée au Cameroun par l’administration coloniale française pour lutter contre la maladie du sommeil, causée par la mouche Tsé Tsé. Les patients furent guéris. Mais dans la région de Bafia, au Nord de Yaoundé, ils devinrent aveugles.

C’est sur cette trame historique véridique que démarre l’histoire du roman. L’erreur médicale ayant conduit à cette cécité provoque une insurrection : l’équipe de Jamot est retenue en otage par les villageois. Dans cette équipe se trouve Edoa, infirmière bafia et nièce du chef suprême Atangana. Damienne Bourdin, jeune Marseillaise, médecin coloniale, est envoyée à Bafia depuis Yaoundé. Elle a pour mission de rejoindre le chef suprême pour négocier la libération de sa nièce et calmer le conflit.

Le roman est passionnant, drôle et haletant. Mutt-Lon arrive à faire exister ses personnages dans un contexte historique délicat, sans parti pris, avec beaucoup d’humour. Au-delà de la question centrale de la mémoire et de l’oubli, le texte évoque une part de notre humanité universelle : la violence, l’hypocrisie, la lâcheté, la candeur, la virilité, l’égoïsme, l’amour, le désir, et la mort.

🔊 J'écoute l'audio du texte

Exercices liés à l'article : Exercice n°1 - Compréhension orale. Écoutez la vidéo (sans lire le texte) et répondez aux questions. 1. À quelle époque la mission Jamot est-elle envoyée au Cameroun ? les années 1920 les années 1930 les années 1940 2. Quel est le métier de M. Jamot ? enseignant/professeur avocat/juriste médecin/docteur 3. Sur quoi travaille Jamot ? la maladie du sommeil la crise économique la guerre 14-18 Exercice n°2 - Compréhension écrite. Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 1. Quel est le métier d’Edoa ? cuisinière infirmière pilote 2. De quelle ville est originaire Damienne Bourdin ? Yaoundé Bafia Marseille Exercice n°3 - Vocabulaire. Trouvez, dans le dernier paragraphe du texte : 1. Le contraire de « courage » 2. Un synonyme de « fragile, compliqué » 3. Le contraire de « honnêteté »



Cliquez ici pour voir l’article original

Cliquez ici pour jouer avec les mots de l’article