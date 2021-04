Première sélection du prix littéraire Kourouma dévoilée

Ce 28 avril, le jury du prix Ahmadou Kourouma, du nom de l’écrivain ivoirien disparu en 2003, a dévoilé sa sélection 2021. Le prix 2020 avait été décerné à la romancière Hemley Boum pour son roman Les jours viennent et passent (Ed. Gallimard). Le prix est décerné chaque année dans le cadre du salon du livre de Genève et récompense « un auteur d’expression française, africain ou d’origine africaine de l’Afrique subsaharienne, pour un ouvrage de fiction – roman, récit ou nouvelles – dont l’esprit d’indépendance, de lucidité et de clairvoyance s’inscrit dans l’héritage littéraire et humaniste légué par le romancier ivoirien. »

Perde le corps, Theo Ananissoh (Gallimard)

Un pape noir au Vatican, Lucien Cyrille Ekeou (Le Lys Bleu)

Abobo Marley, Yaya Diomandé (JC Lattès)

Tison rouge, charbon noir, Moïse Doumou à Mvomo (Editions CLE)

Black Manoo, Armand Patrick Gbaka-Brédé (dit GAUZ) (Le Nouvel Attila)

Aline et les homme de guerre, Karine Silla (L’Observatoire)

La Mer Noir dans les Grands Lacs, Annie Lulu (Julliard)

Rumeurs d’Amérique, Alain Mabanckou (Plon)

Bloody Kongo, Dina Mahoungou (L’Harmattan)

La Danse du Vilain, Fiston Mwanza Mujila (Métaillé)

Dans le ventre du Congo, Blaise Ndala (Seuil)

Les Lumières d’Oujda, Marc Alexandre Oho Bambe (Calmann Lévy)

L’Odyssée des oubliés, Khalil Diallo (L’Harmattan)

Les eaux noires, Abdoul Kane (L’Harmattan)

La société Kongo face à la colonisation portugaise 1885-1961, Mbala Lussunzi Vita (Paari)

Le jury est composé de : Jacques Chevrier, Christine Le Quellec Cottier, Isabelle Rüf, Isabelle Chariatte, Romuald Fonkoua, Boniface Mongo Mboussa, Nétonon Noël Ndjékéry