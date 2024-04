Ségou de Maryse Condé bientôt adapté en série?

Une semaine après l’annonce du décès de l’écrivaine Maryse Condé, Africultures vous informe qu’un projet de série fiction télévisée inspiré du roman Ségou est en cours d’écriture. A la baguette, un trio de créateurs composé des réalisateurs et producteurs Cédric Ido et Antoine Chevrollier, completé par l’universitaire Maboula Soumahoro.

Maboula Soumahoro a révélé jeudi 4 avril, son implication dans l’écriture d’une adaptation du roman Ségou pour le petit écran. En résidence au Columbia Institute for Ideas and Imagination, à Paris, elle a tenu une conférence pour présenter son projet. Durant un peu plus d’une heure, la maîtresse de conférence à l’université de Tours a raconté l’histoire de sa relation avec Maryse Condé et les enjeux de son travail d’écriture.

Maboula Soumahoro a indiqué avoir été sollicité par le duo Cédric Ido et Antoine Chevrollier qui ont racheté les droits d’adaptation par l’intermédiaire de leur boîte de production Tyga Films. Itinéraires productions, la société d’Anthony Lancret et Pierre Laugier, est associée au projet. Les deux structures avaient déjà collaboré par le passé pour la production de la série Oussekine, diffusée sur la plateforme Disney+ en 2022. Pour le moment, il n’y a pas de diffuseur connu.

Samba Doucouré